Koronavirüsten korunmak için bu kurallara dikkat edin!

Covid 19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske zorunluluğu gibi önlemler nedeniyle zor bir yaz geçiriliyor. Peki yaz sıcaklarında maske nasıl takılmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Maltepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Aziz A. Hamidi yaz aylarında zorlasa da salgının önünü kesmek için en önemli tedbirlerin başında gelen maske kullanımı ile ilgili soruların yanıtlarını verdi. Salgının devam ettiğini bu nedenle sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyen kurallarının hayati önemde olduğunu belirten Dr. Hamidi, evinden çıkan herkesin cerrahi-tıbbi maskeyi mutlaka kullanması gerektiğini, N95 ve FFP tipi maskelerin yanı sıra, pamuklu ya da kumaş bez maskelerin önerilmediğini vurguladı. Dr. Hamidi, “Çünkü N95 ve FFP tipi maskeler karşıdan gelen virüsün filtre edilmesi amacında kullanılır. Hasta olan kişiden sağlıklı kişiye geçişi engellemez. Bu nedenle sadece hastanelerde belirli durumlarda sağlık çalışanların kullanması önerilir. Sosyal ortamlarda sadece cerrahi/tıbbi maskeler önerilir” dedi.

SICAK HAVADA MASKE Yaz aylarında havanın sıcak olması nedeniyle takılan maskenin terden ıslanabileceğini ve koruyucu özelliğini kaybettiğini belirten Hamidi, bir süre kullanılan, nemlenen ve herhangi bir şekilde ıslanan maskelerin hemen değiştirilmesi, kesinlikle yeniden kullanılmaması uyarısında bulundu. Islanan, nemlenen maskelerin virüs ve bakterilerin çoğalmasına uygun ortam yarattığını anlatan Hamidi, maske kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle açıkladı: “Güç soluk alınıyorsa maskenin değiştirilmesi gerekir. Maskenin dış yüzeyine el temasından kaçınılmalıdır. Maske takıldıktan sonra çene altında indirilmemelidir. Kısa süreli (yemek, içmek için) çıkarılması gerekiyorsa bağcıklarından tutarak çıkarılır ve herhangi bir yüzeye değdirmeden tekrar takılır. Çıkarılan maskeler herhangi bir yüzeye değdirmeden çöpe atılmalıdır.” TATİL BÖLGESİNDE MASKE Hamidi, tatil yapılan mekana göre sosyal mesafe ve maske kullanımının değişebileceğine dikkat çekerek, “Tatilde yakın çevrenizde insan yoksa maske takmak gerekmez, 1.5 metreden daha fazla yakınınızda iseler mutlaka takılması gerekir” önerisinde bulundu. Hamidi denize girerken çok yakın temas olmamasına, kalabalık plajlara gidilmemesine ve tatilde her yerde sosyal mesafenin korunmasına önemle dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.