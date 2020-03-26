Koronavirüsten korunmak için cep telefonları nasıl temizlenmeli?

Bulaşıcı Hastalıklar ve İmmünoloji uzmanı olan Prof. Nigel McMillan, virüsün sayısız yüzeylerde uzun süre yaşayabileceğini söyledi. Virüs üzerinde yapılan çalışmalara göre ise koronavirüs, akıllı telefonlarda buluna düz cam ve plastik yüzeylerde, koşullara bağlı olarak 9 güne kadar yaşayabiliyor. Evet, bu gerçekten çok uzun bir süre!
Profesör McMillan, "Bir yüzey ne kadar nemli olursa virüs o kadar uzun yaşayacak" açıklamasında bulundu. Kişisel hijyenin son derece önemli olduğu bu zaman diliminde, gıdaları da yemeden önce iyi bir şekilde temizlemeye başladık. Peki ya akıllı telefonlar?
Profesör Doktor McMillan, cep telefon temizliğinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Telefonların rastgele yerlere bırakılmaması gerektiği konusunda uyarı yapan McMillan, "Bu gibi yüzeylerde virüs düşündüğünüzden çok daha uzun süre yaşayabilir. Onu her bıraktığınızda ve dokunduğunuzda temizlemeye özen gösterin. Elinizdeki mikrop ve virüsü cep telefonlarınıza aktarabilirsiniz. Bu yüzden ellerinizi de sık sık sabunla ovarak yıkamalısınız" dedi.
60-70 derece alkol içeren dezenfektan veya kolonyayı uzak bir mesafeden telefonunuza püskürtün. 30 saniye kadar bekledikten sonra temiz bir mendil yardımıyla yüzeyi silin. Telefonu sildiğiniz mendili çöpe atın.
Alkol bazlı mendillerle de cihazları temizleyebilirsiniz.
Telefonları temizlerken hafif nemli, tüy bırakmayan bezleri tercih edin.
Dikkat etmeniz gereken kurallar ise; temizleyicileri doğrudan telefona püskürtmemek olmalı.
Unutmayın! Koronavirüsten korunmak için el temizliği şart. Her gün sık sık ellerinizi sabun ve su ile yıkamalısınız. Ellerinizi yıkarken en az 20 saniye kuralına uymalısınız. Yemekten önce, yemekten sonra, tuvalet kullanımından sonra, temizlikten sonra, yemek pişirmeden önce, hayvanlara dokunduktan sonra ve çöp attıktan hemen sonra ellerinizi muhakkak yıkamalısınız.
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