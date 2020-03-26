Koronavirüsten korunmak için cep telefonları nasıl temizlenmeli?

Bulaşıcı Hastalıklar ve İmmünoloji uzmanı olan Prof. Nigel McMillan, virüsün sayısız yüzeylerde uzun süre yaşayabileceğini söyledi. Virüs üzerinde yapılan çalışmalara göre ise koronavirüs, akıllı telefonlarda buluna düz cam ve plastik yüzeylerde, koşullara bağlı olarak 9 güne kadar yaşayabiliyor. Evet, bu gerçekten çok uzun bir süre!

Profesör McMillan, "Bir yüzey ne kadar nemli olursa virüs o kadar uzun yaşayacak" açıklamasında bulundu. Kişisel hijyenin son derece önemli olduğu bu zaman diliminde, gıdaları da yemeden önce iyi bir şekilde temizlemeye başladık. Peki ya akıllı telefonlar?

Profesör Doktor McMillan, cep telefon temizliğinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Telefonların rastgele yerlere bırakılmaması gerektiği konusunda uyarı yapan McMillan, "Bu gibi yüzeylerde virüs düşündüğünüzden çok daha uzun süre yaşayabilir. Onu her bıraktığınızda ve dokunduğunuzda temizlemeye özen gösterin. Elinizdeki mikrop ve virüsü cep telefonlarınıza aktarabilirsiniz. Bu yüzden ellerinizi de sık sık sabunla ovarak yıkamalısınız" dedi.