Koronavirüsten korunmak için dezenfektan alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Koronavirüs salgınının artması ile dezenfektana olan ihtiyaç da giderek artıyor. Ellere yerleşen virüsler, yüze temas ettikten sonra ağız, burun ve göz aracılığı ile vücuda girebiliyor. Dezenfektanlar, içerisinde bulunan etil alkol ve izopropil alkol nedeniyle mikroorganizmalara karşı öldürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

PharmaRosso Medikal ve Vitalizma Kozmetik sahibi Erdoğan Tuzcu, dezenfektanlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Dezenfektanların etkili sonuç vermeleri için alkol oranlarının yüksek olması gerekiyor. İdeal dezenfektan alkol oranı da yüzde 60 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Dezenfektan kullanan kişilerin alırken mutlaka etiket üzerinden alkol oranını kontrol etmesini öneririm. Düşük alkol oranlı dezenfektanlar beklenen sonucu vermez." şeklinde konuştu.

ETKİLİ DEZENFEKTANLARIN ÖZELLİKLERİ

Tuzcu, Dünya genelinde artan koronavirüs salgını nedeniyle temizliğe olan ihtiyaç da giderek arttığını belirterek, "Virüslerin yayılmasının engellemek için günde en az 5 defa elleri sabunla yıkamak gerekiyor. Sabunla yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise mutlaka dezenfektan jeller ya da sıvılar ile elleri dezenfekte etmek gerekiyor. Dezenfektanlar, yakıcı etkisi olmayan, toksik madde içermeyen ve yüzey gerilimini düşürücü özelliğe sahip maddeleri içeren homojen yapılı ürünlerden seçilmelidir."