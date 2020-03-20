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Koronavirüsten korunmak için ellerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

Düyaya hızla yayılmaya devam eden koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler konusunda insanlar bilinçlendirilmeye devam ediliyor. Koronavirüsten korunma noktasında yapılması gerekenler arasında en çok üzerinde durulan konu ise 20 saniye boyunca ellerin yıkanması. Bu konuda uzmanlar her fırsatta kişilerin ne denli titiz olması gerektiğinin altını çiziyor. Ancak unutmamalıyız ki, ellerimizi yıkarken dikkat etmemiz gereken tek nokta süre değil.

Elleri yalnızca 20 saniye yıkamanın yeterli olmadığını söyleyen uzmanlar, el yıkamanın da teknikleri olduğunun altını çiziyor. Ellerimizin çok temiz olduğunu düşünsek de bu konuda yanılıyor olabileceğimizi belirten uzmanlar, el yıkarken yapmamız gerekenler farklı yöntemlerle anlatarak insanları bilinçlendirmeye devam ediyor.

SABUN YERİNE SİYAH BOYA KULLANDI

Bir kişinin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım da, bu konuda viral olan videolar arasında yerini aldı. Videoda eldiven takan kişi, avcuna sabun yerine siyah boya döküyor. Ardından herkesin ellerini yıkarken uyguladığı şekilde ellerini ovarak boyayı eldivenler bulaştırmaya başlıyor. Birkaç saniye sonra ellerini ovmayı bıraktığında hala boyanın bulaşmadığı yerler olduğu görülüyor. Ardından uzmanlar tarafından önerilen diğer el yıkama tekniklerini uygulamaya başlıyor. Tüm hareketleri tamamladığında eldivenin her noktasına siyah boyanın bulaştığı görülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs el yıkama

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