Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Acil Yardım Kurumu Fars Şube Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, Fars eyaletinde 9 Mart'tan bu yana sahte alkol tüketen 103 kişinin zehirlendiğini ve hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Muradiyan, zehirlenenlerden 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, diğerlerinin tedavisinin ise sürdüğünü ifade etti.

İran'ın Huzistan eyaletinde 46, Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

Ülke dışından İran'a yönelik Farsça yayın yapan bazı medya kuruluşları, hayatını kaybeden kişilerin genellikle koronavirüsten korunma amacıyla alkol tükettiğini yazdı.

Bu arada İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, kendisi de tıp doktoru olan Velayeti, Tahran'daki karantina merkezlerinden Mesih Danişveri Hastanesi'nde görev yaparken hafif koronavirüs belirtileri gösterdi.

Virüse yakalandığı şüphesiyle yapılan testler sonucunda Velayeti'de Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Evinde karantinaya alınan Velayeti'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

