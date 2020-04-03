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Koronavirüsten korunmak için mahalle girişine kapı taktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Rize'deki Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavak ve Sırt mahallelerinde koronavirüs salgınından korunmak için ilginç bir yöntem geilştirildi. Salgından korunmak isteyen mahalleli, kontrolsüz girişleri engellemek için mahalle girişine kilitli ahşap kapı taktı. Kapıdan geçmek için yapılması gerekense telefona muhtarlara ulaşmak. İşte devlet görevlileri haricinde kimsenin geçmesine izin verilmeyen o köy...

Çamlıhemşin ilçesinde koronavirüs salgınından korunmak isteyen Kavak ve Sırt mahallesi sakinleri ilginç bir çözüm yolu buldu. İki mahalleye giden yolun üzerine kilitli ahşap kapı takıldı. Kapının yanına ise 'Mahalle sakinleri ve devlet görevlileri hariç giriş yasaktır' yazılı tabela konuldu. Kilitli tutulan ve telefonla ulaşılan muhtarlar tarafından açılabilen kapıdan mahalle sakinleri ile devlet görevlileri haricinde kimse geçemiyor. İl dışından gelen mahalle sakinleri ise görevlilere bilgi verildikten ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, 14 günlük karantina şartı ile mahalleye alınıyor.

Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfur Bekar, "Köyün girişini kontrol altına aldık. Sadece mahalle sakinleri ve devlet görevlilerimiz girebiliyor. Kontrolsüz şekilde il dışından gelenler girişte bizi arıyor, sağlık kontrolünün ardından karantina şartı ile mahalleye girebiliyorlar" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Çamlıhemşin koronavirüs

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