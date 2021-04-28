Koronavirüsten korunmak için oruç tutarken bağışıklığı kuvvetlendirmek mümkün!

Pandemi sürecinde oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları ile ilgili bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, “Yeterli ve dengeli beslenme planı, hafif fiziksel aktivite , yeterli sıvı ve posa tüketiminin sağlanması ile sağlığınızı koruyarak ve bağışıklığınızı güçlü tutarak sağlıklı bir oruç süreci geçirebilirsiniz” diyor. Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin iyi kolesterolün (HDL) artmasına, trigliserit ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün azalmasına etki ettiğini belirten Pakize Gizem Akgül, oruç tutmanın kilo verme fırsatı olarak görülmemesi gerektiği uyarısında da bulunuyor. GÜNLÜK KALSİYUM ALIMINA DİKKAT! Oruç tutulan günlerde süt ve süt ürünleri tüketimi de azalıyor. Bu ürünlerin yetersiz tüketiminin kemik ve diş sağlığını, kalbi, kas fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Pakize Gizem Akgül, “Günlük kalsiyum tüketiminize dikkat edin. Her gün 2-3 porsiyon süt ve süt ürünü tüketin. Bağırsak floranızı korumak, sindirim sisteminizi rahatlatmak ve bağışıklığınızı desteklemek için her gün 1 su bardağı kefir (200 ml) veya probiyotiklerce zenginleştirilmiş süt ürünleri tüketebilirsiniz” diye konuşuyor.

Demir içeren gıdaların yetersiz tüketiminin kansızlık riskini artırdığına değinen Pakize Gizem Akgül, bu riski ortadan kaldırmak için et, yumurta, süt ürünleri, kavrulmamış yağlı tohum, doğal kurutulmuş kuru meyve ve kuru baklagil tüketilmesini öneriyor. “Demir emilimini artırmak için bu ürünlerin C vitamini içeren besinlerle birlikte alınması gerekiyor” diyen Pakize Gizem Akgül, yemeklerin yanına taze limon, biber ya da koyu yeşil yapraklarla zenginleştirilmiş salata eklemeyi öneriyor. KAS YORGUNLUĞUNU ÖNLEYECEK BESİN ÖNERİLERİ Pandemi döneminde dışarı çıkma yasaklarının erken saate alınması ile hareketsizlik de arttı. Bu durumun kas kayıplarına ve yeterli beslenememe halinde bağışıklığın zayıflamasına neden olabileceğini belirterek evde, iftar sonrası kas kuvvetinizi artıracak kısa egzersizlere yönelmek gerektiğini vurgulayan Pakize Gizem Akgül, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kas yorgunluklarını önlemek için beslenmenize potasyumdan zengin, yeşil yapraklı sebzeleri, muzu, kuru baklagiller ve yağlı tohumları ekleyin. Uzun süreli açlık sonrası iftarda bir anda fazla yemek tüketimi ciddi sindirim problemlerine neden olabilir. Şişkinlik, karın dolgunluğu gibi sinirim şikayetlerini önlemek için hafif bir çorba ile başlayıp 10-15 dakika ara verdikten sonra besinleri iyi çiğnemeye dikkat edin.”

YETERSİZ SU TÜKETİMİ YORGUNLUK NEDENİ İftar ve sahur arasında posa tüketiminin azalması ve yetersiz su tüketimi; yorgunluk hissi, halsizlik, tansiyon düşmesi, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına neden oluyor. İftar ve sahur arasında 10-12 bardak su içilmesini öneren, aşırı kahve ve çay tüketiminden de kaçınılması gerektiğini belirten Pakize Gizem Akgül, sindirimi rahatlatmak için iftar sonrası rezene, anason ve melisa çaylarının tercih edilebileceğini söylüyor. Posa tüketiminin sindirim sistemini rahatlatırken bazı sindirim sistemi kanserleri riskini azalttığına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, “Posalı yiyeceklerin kan şekeri üzerine olumlu etkileri vardır, kalbi korur, kan kolesterolünün düşmesine yardımcı olur. Posa alımı için meyve ve sebze tüketiminiz artırın, meyveleri çok iyi yıkayıp kabukları ile tüketin. İftar sofralarınızda haftada 2-3 kere kuru baklagil yemekleri veya salatalarınıza haşlanmış kuru baklagiller ekleyerek de besin çeşitliliği ile sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz” diyor.