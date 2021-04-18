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  4. Koronavirüsten korunmak için takıyoruz ama... 41 maske markası güvensiz çıktı!

Koronavirüsten korunmak için takıyoruz ama... 41 maske markası güvensiz çıktı!

18.04.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde 355 kişisel koruyucu donanımı denetleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 41 maske markasını güvensiz olduğu ortaya çıkardı.

Koronavirüsten korunmak için takıyoruz ama... 41 maske markası güvensiz çıktı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilirken, öncelik vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak oldu.

41 MARKA 'GÜVENSİZ' KABUL EDİLDİ

Bu kapsamda, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Burada 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

MARKA VE MODELLER KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske pandemi

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