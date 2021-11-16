Koronavirüsten korunmak isteyen buna yöneldi! Antibakteriyel özelliği var

Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar antibakteriyel özelliği bulunan kuka tespihlere yöneldi.

KUKA TESBİHE YOĞUN TALEP

Tespih Ustası Yasin Demir, kuka tesbihlere aşırı derece talebin olduğunu söyleyerek, “Tespihe aşır derecede bir talep oluştu. Son zamanlarda da koronavirüsün ortaya çıkmasıyla kuka aşırı derecede talep gördü. Kuka dezenfektan özelliğine sahip. Eldeki mikrobu öldürücü bir özelliğe sahip olduğundan dolayı çoğunlukla şu aşamada kuka yapıyoruz. Yoğun bir talep var” dedi.

''ELDEKİ MİKROBU ÖLDÜRÜYOR''

Demir, kuka tespihin eldeki mikrobu öldürdüğünü söyleyerek, “Osmanlı arşivlerindeki kayıtlara bakıldığında kuka tesbihi olmayan hekimler saraya alınmıyormuş. Onun içinde kuka büyük bir talep görüyor. Eldeki mikrobu öldürdüğü için dezenfektan özelliği olduğu için bugün de kuka talep görüyor. Yapmış olduğumuz tespihler Türkiye’ye, yurtdışına da gidiyor. Aracı arkadaşlarımız var, yurt dışıyla bağlantılı arkadaşlarımız var. Bu işin uluslararası boyutta ticaretini yapan, satan ve iletişim halinde olan esnaf arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar bizlere sipariş veriyor, özel tesbih siparişi veriyor. Biz onların istediği modele göre yapıyoruz ve bu arkadaşlar kendi koleksiyoner ve müşterilerine bu tesbihleri sunuyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

