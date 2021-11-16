HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüsten korunmak isteyen buna yöneldi! Antibakteriyel özelliği var

Koronavirüsten korunmak isteyen buna yöneldi! Antibakteriyel özelliği var

16.11.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası binlerce insan hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Koronavirüse yakalanmamak isteyen vatandaşlar ise tedbiri elden bırakmıyor. Bu kapsamda antibakteriyel özelliği taşıyan kuka tespihler oldukça rağbet gördü. Yurt dışından gelen kuka, Sivaslı tespih ustası Yasin Demir’in elinde sanata dönüşüyor. Antibakteriyel özelliği bulunan kuka tespihler, eldeki mikrobu öldürdüğü için vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Koronavirüsten korunmak isteyen buna yöneldi! Antibakteriyel özelliği var

Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar antibakteriyel özelliği bulunan kuka tespihlere yöneldi.

KUKA TESBİHE YOĞUN TALEP

Tespih Ustası Yasin Demir, kuka tesbihlere aşırı derece talebin olduğunu söyleyerek, “Tespihe aşır derecede bir talep oluştu. Son zamanlarda da koronavirüsün ortaya çıkmasıyla kuka aşırı derecede talep gördü. Kuka dezenfektan özelliğine sahip. Eldeki mikrobu öldürücü bir özelliğe sahip olduğundan dolayı çoğunlukla şu aşamada kuka yapıyoruz. Yoğun bir talep var” dedi.

Screenshot_3

Yapımı 3 gün sürüyor, alan bir daha alıyor! Sabahları aç karnına içildiğinde...Yapımı 3 gün sürüyor, alan bir daha alıyor! Sabahları aç karnına içildiğinde...

''ELDEKİ MİKROBU ÖLDÜRÜYOR''

Demir, kuka tespihin eldeki mikrobu öldürdüğünü söyleyerek, “Osmanlı arşivlerindeki kayıtlara bakıldığında kuka tesbihi olmayan hekimler saraya alınmıyormuş. Onun içinde kuka büyük bir talep görüyor. Eldeki mikrobu öldürdüğü için dezenfektan özelliği olduğu için bugün de kuka talep görüyor. Yapmış olduğumuz tespihler Türkiye’ye, yurtdışına da gidiyor. Aracı arkadaşlarımız var, yurt dışıyla bağlantılı arkadaşlarımız var. Bu işin uluslararası boyutta ticaretini yapan, satan ve iletişim halinde olan esnaf arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar bizlere sipariş veriyor, özel tesbih siparişi veriyor. Biz onların istediği modele göre yapıyoruz ve bu arkadaşlar kendi koleksiyoner ve müşterilerine bu tesbihleri sunuyor” şeklinde konuştu.

Screenshot_5

Screenshot_6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Yapımı 3 gün sürüyor, alan bir daha alıyor!Yapımı 3 gün sürüyor, alan bir daha alıyor!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 'yüzde 50+1' tepkisi

Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 'yüzde 50+1' tepkisi

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.