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Koronavirüsten korunmak yerine... Dünyayı sarsan görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 14:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında ölümlere neden olmaya devam ediyor. Ölüm oranlarının giderek arttığı koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. Milyonlarca insan koronavirüsten korunma önerileri doğrultusunda hayatını sürdürürken İran'dan gelen görüntüler halkın virüs hakkında bilgisinin ne denli az olduğunu gözler önüne serdi. İran'da çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürecek cinsten.

Koronavirüsü her geçen gün ortaya çıkan farklı haberlerle insanları sarsmaya devam ediyor. Son gelen haberlere göre koronavirüsü nedeniyle İran'da ölü sayısı 66'ya, vakalar ise 1501'e çıktı. Güney Kore'de ise ülkeye virüsün yayıldığı tarikatın başı ilk kez kameraların karşısına geçti! İşte koronavirüse dair son dakika gelişmeleri...

Ölenlerin sayısı 3 bini aştı

3 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs nedeniyle ölümlerin büyük bölümü Çin'de de olsa, İran'dan gelen haberler dünyayı endişeye sürüklüyor. Güney Kore'de ise bugün inanılmaz görüntüler televizyonlardan canlı yayınlandı.
Son dakika haberine göre İran Sağlık Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 1501 kişinin enfekte olduğunu ve 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsünü yenmek amacıyla milletçe seferberlik başlatacaklarını ve 2 gün içinde 300 bin ekip oluşturarak evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını ifade etmişti.
Kovid-19 salgınıyla mücadele için sünnet, düğün ve benzeri merasimlerin düzenlenmemesi çağrısında bulunan Nemeki, ayrıca cami cemaatlerinin de en aza inmesi gerektiğini, geçen hafta cuma namazlarının bu nedenle kılınamadığını belirtmişti.
Ancak sosyal medyada yayılan görüntüler, bu çağrıların aksinin yapıldığını gözler önüne seriyor. Türbelerin demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umut edem İranlıların görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Dünyayı sarsan görüntüleri Masih Alinejed kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Kapıları öpen bir çocuğun ve "İnsanları virüs bahanesiyle korkutmayın" diyen bir adamın görüntüsünü paylaşan gazetecinin paylaşımına binlerce yorum yapıldı.
İran, şu anda virüsün doğduğu yer olan Çin'den sonra en fazla ölü sayısına sahip olan ülke olması nedeniyle dünyada endişe uyandırıyor.
Vakaların görüldüğü bölgeleri karantinaya almamak için inat eden İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söylemişti.
Vakaların görüldüğü bölgeleri karantinaya almamak için inat eden İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söylemişti.
Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla karantina fikrine şiddetle karşı çıkılan İran’da Kum kentindeki Hazreti Masume Türbesi Vakfı Başkanı Seyyid Muhammed Saidi, "Biz bu mukaddes türbeyi darüşşifa biliyoruz. Darüşşifa; yani halk gelip cismi ve ruhi hastalıklarına şifa bulsun. Burası açık kalmalı ve halk gelmeli" diyerek skandala imza atmıştı.
Öte yandan İran'da virüsle ilgili gerçek sayıların açıklanmadığı ve ölü sayısının aslında açıklanandan en az 10 kat fazla olduğu iddia edildi.
İran her ne kadar salgının kontrol altında olduğunu iddia etse de, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 500'ğn üzerinde olduğu ileri sürüldü.
İran'da Halkın Mücahitleri Örgütü'nün iddiasına göre, Kum kentinde hayatını kaybedenlerin sayısı 150. Başkent Tahran'da ise 100 kişinin öldüğü öne sürüldü.
İran'da şahlık rejimini devirmek amacıyla 1965 yılında muhafazakar gençler tarafından kurulan silahlı örgüt, ülkede başka kentlerde de onlarca ölü olduğunu iddia etti. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı. Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." ifadelerini kullanmıştı.
Kendisinin Mesih olduğunu iddia eden 88 yaşındaki Lee basın toplantısında dizlerinin üzerine çöküp özür diledi, Lee'nin ağladığı görüldü: "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum."
Başkent Seul'un 300 kilometre güneydoğusundaki Daegu kentinde patlayan salgının görüldüğü kişilerin neredeyse hepsi Shincheonji Kilisesi üyeleriydi. Söz konusu dini grubun çok sayıda üyesi, 31 Ocak-2 Şubat arası Lee'nin kardeşinin cenaze törenine katılmıştı.
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ölüm çin İRAN

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