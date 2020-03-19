HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Koronavirüsten mi kaçıyor? Zavadanak' sözleriyle olay olmuştu! Yeni açıklama

'Koronavirüsten mi kaçıyor? Zavadanak' sözleriyle olay olmuştu! Yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalar ve 'zavadanak' sözüyle sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, "Kazadan bu yana hayatımda bayağı değişiklik oldu. Meşhur oldum da haberim yok. Meşhur olmak için böyle bir şey yapmadım" dedi.

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde, cumartesi gecesi, alkollü olarak kullandığı kamyonetle kaza yapan Bekir Varol, ardından yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

Varol'un kaza sonrası konuştuğu video, sosyal paylaşım sitelerinde binlerce kullanıcı tarafından izlendi. Çarpma anını anlatırken kullandığı 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol, DHA muhabirine konuştu.

Kazayı anlatan Varol, "Ben Kızılağaç'tan köye eve gidiyordum. D-400 yolunda Kızılağaç'ın oradaki kavşakta bana yeşil ışık yandı. Ben geçerken karşıya Alanya tarafından gelen bu adam, 'zavadanak' vurdu gitti. Ben de bu sırada, 'Fazla hasar yoktur, diye az ileri doğru gideyim sonra arabada hasar var mı, diye bakayım' dedim. Arabanın tekerinden biri yoktu. Gerisin geri indim. O sırada zaten jandarmalar geldi, polisler geldi" diye konuştu.

koronavirüs

Videoda dile getirdiği koronavirüsün aklına nereden geldiğini hatırlamadığını anlatan Varol, "Acele acele nereye gider bilmem ki? 'Koronavirüsten mi kaçıyorsun, seni bir kovalayan mı var arkandan' dedim. Bana bir şey de demedi. Aklıma nereden geldi, ben de bilmiyorum. Acele acele gidiyordu. Polisten kaçar olsa arkasından polis gelir. Ama görünmeyen bir şeyden kaçıyor bu" dedi.

'MEŞHUR OLMAK İÇİN YAPMADIM'

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişinin kendisini telefonla aradığını, mesaj attığını söyleyen Bekir Varol, "Kazadan bu yana hayatımda bayağı değişiklik oldu. Meşhur oldum da haberim yok. Ben meşhur olmak için böyle bir şey de yapmadım. Bilmiyorum yani. Çoğu insan mesaj atıyor, 'Allah razı olsun, şu zor günlerde, zor zamanlarda bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün' diyor" diye konuştu.

Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi olan ve 'günısı' diye bilinen işin yanında demir doğramacılık yaptığını, kazaya karışan aracın kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Varol, "Şu anda araba yok, yapmıyorum, çalışamıyorum artık. Arabanın yapılmasını bekleyeceğim artık. 15 gün mü sürer, 1 ay mı sürer; ona yapacak bir şey yok" dedi.

Kaza yapan diğer kişinin, yakın köyde imamlık yaptığını öğrendiğini söyleyen Bekir Varol, kendisini ziyaret edip, helalleştiğini de anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 15'e yükseldiSahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Antalya trafik kazası alkol

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir

Perakende devinden bazı ürünlere satış sınırlaması

Perakende devinden bazı ürünlere satış sınırlaması

Bartın’da koronavirüs alarmı

Bartın’da koronavirüs alarmı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

Diğer Haberler
İstanbul'da sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 59'luk 'koronavirüs' düşüşü

Koronavirüs etkisi artıyor! Yüzde 59'a düştü

Son dakika! MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Sızma girişimindeki teröristlere darbe

Karayılan'ın korumasından çarpıcı açıklama: Beni 'Kandil belediye başkan yardımcısı' yaptı

Karayılan'ın koruması olan teröristten çarpıcı ifadeler

Koronavirüse karşı online nikah dönemi başladı

Koronavirüse karşı online nikah dönemi başladı

Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.