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Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

03.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Sağlık yetkilileri, virüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor. Adım adım virüsten nasıl korunabileceğinizi derledik.

Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

Sağlık yetkilileri, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor.

Sizin için bunları derledik.

Kendimizi nasıl koruruz?

Sabun

Eller

Öksürük

Mendil

Dokunma

Temas

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