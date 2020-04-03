Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

Sa\u011fl\u0131k yetkilileri, koronavir\u00fcsten kendimizi nas\u0131l koruyabilece\u011fimize dair ad\u0131m ad\u0131m y\u00f6nerge ve tavsiyelerde bulunuyor.\nSizin i\u00e7in bunlar\u0131 derledik.\nKendimizi nas\u0131l koruruz?\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=qa087kSwqU4&feature=youtu.be\nBulgular nedir?\n\n \n\n \n\nKoronavir\u00fcs hakk\u0131nda neler biliniyor, T\u00fcrkiye'de vaka var m\u0131? \nT\u00fcrkiye'de koronavir\u00fcs ile ilgili son durum ne, hangi \u00f6nlemler al\u0131nd\u0131? \nKoronavir\u00fcs hakk\u0131nda inanmaman\u0131z gereken hurafeler\n'Koronavir\u00fcs\u00fcn kulu\u00e7ka s\u00fcresi be\u015f g\u00fcn' \nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda son durum ne? \n\nKoronavir\u00fcs endi\u015fesi nedeniyle evlerde en \u00e7ok neler depolan\u0131yor?\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n-G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERGamze Er\u00e7el'in ev pozuna yorum ya\u011fd\u0131C vitamini deposu ku\u015fburnunun faydalar\u0131 nelerdir?\n\n\n\n\n\n\n\n\n