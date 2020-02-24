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Koronavirüsten nasıl korunuruz? İşte 10 öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

2019-nCov olarak adlandırılan koronavirüsü 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görülmüştü. Koronavirüsün, ailesinin SARS ve MERS olarak adlandırılan üyelerinden farklı olarak insandan insana bulaşabilen bir virüs olduğu tanımlandı. Daha çok hayvanlarda görülen bir virüs çeşidinin mutasyon geçirmiş hali olarak görülen koronavirüsten korunmak için ne yapmak gerekiyor? Koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şafak, koronavirüs için bazı uyarılarda bulundu.

Koronavirüsten nasıl korunuruz? İşte 10 öneri

Koronavirüs akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına yol açabiliyor. Korona virüsünden korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, “koronavirüs” hakkında uyarılarda bulundu.

KORONAVİRÜSÜ HIZLA BULAŞARAK RİSK OLUŞTURUYOR!

Korona virüsü, influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabilir. Ayrıca enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözler de bulaş yolu olabilir. Virüsün geçişini takiben 5-11 gün içinde öksürük ve ateş gibi genel grip şikayetleri ortaya çıkar. Hastalığın tanısı, solunum yolu salgılarından alınan örneklerle konulmaktadır. Üst solumum yollarındaki bu tabloya, alt solunum yolları tutulumu da eklendiğinde hastanın durumu ağırlaşabilir. Korona virüs; SARS’ta %11 -12 ve MERS’te %35-50 olan yaşam kaybı oranları ile karşılaştırıldığında, %1-2 gibi oldukça düşük bir orana sahip olsa da hızla bulaşabilme özelliğine sahiptir ve bu nedenle tehlike oluşturmaktadır.

KORONAVİRÜSÜNDEN KORUNMADA ÖZEL KORUYUCU MASKE KULLANIMI VE HİJYEN KURALLARI ÖNEMLİ

Virüsün boyutu 3 mikron civarındadır. Bu nedenle normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Virüsten koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filtreleri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükleriyle birlikte kullanılmalıdır. Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir.

KORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık bu belirtilerle ortaya çıkıyor:

Ateş
Öksürük
Nefes darlığı
İshal
Bulantı – Kusma

KORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÖRÜLEN KİŞİLERDEN MUTLAKA ÖRNEK ALINMALI

Hastalığa yakalanan kişilerin tedavisinde özellikli bir yöntem henüz keşfedilmiş değildir. Virüsü taşıyan ve hastalık şüphesi taşıyan kişilerden virüs tanısı için örnek alınmalıdır. Tanı konulan kişiler karantinaya alınmalı ve genel destek tedavileriyle takip edilmelidir. Hastalıktan korunabilmek için henüz bir aşı bulunmamaktadır.

Koronavirüs’ten korunmak için bu uyarıları dikkate alın;

1-Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın.

2-Küçük çocuklara hijyen kurallarını sürekli hatırlatın, ellerini yıkamasını sağlayın.

3-Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

4-Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın.

5-Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

6-Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.

7-Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

8-Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak ellerinizi yıkayın.

9-Hasta hayvanlarla temastan kaçının.

10-Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin.

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