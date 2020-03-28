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Koronavirüsten öldüğünü iddia ettiği üvey oğlunu döverek öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Konya'da koronavirüsten öldüğünü iddia ettiği üvey oğlunu darbederek ölümüne sebep olduğu belirlenen Suriyeli kadın, gözaltına alındı.

Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'ta yaşan Suriye uyruklu Raaşa O. (27), kağıt toplayıcılığı yapan 7 yaşındaki üvey oğlu Azzam el-Abdullah'ı eve geç geldiği gerekçesiyle darbetti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan çocuk hayatını kaybetti. Amca Abdullah A'nın ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Üvey anne Raaşa O, Azzam El-Abdullah'ın koronavirüs nedeniyle öldüğünü iddia etti. Ancak polis, ceset üzerinde yaptığı incelemede darp izinden kaynaklanan yoğun morlukların olduğu tespit etti.

Polis, çocuğun darbedilerek öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Raaşa O'yu gözaltına aldı.

Emniyete götürülen kadının, ifadesinde, çocuğu darbettiğini, hortumla dövdüğünü, bayıldıktan sonra yüzüne su döktüğünü ancak ayılmadığını itiraf ettiği öğrenildi.

Morga kaldırılan çocuğun otopsisinde ise ölüm nedeninin darbeye bağlı kalpte yoğun kanama olduğu belirlendi. Azzam'ın babasının ise daha önce sınır dışı edildiği belirtildi.

Cinayet zanlısı kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(AA)

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