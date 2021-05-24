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Koronavirüsten ölen babasının vasiyetiyle aracını bağışladı

24.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, koronavirüsten hayatını kaybeden Recep Coşkun’un (81) ölmeden önce oğluna söylediği vasiyeti üzerine otomobili Türk Kızılay’a bağışlandı.

Koronavirüsten ölen babasının vasiyetiyle aracını bağışladı

İzzet Baysal Mahallesi İpek Sokakta yaşayan 81 yaşındaki Recep Coşkun’a geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine büyük oğlu Hasan Coşkun’u yanına çağırarak öldükten sonra otomobilini Türk Kızılay’ına bağışlamasını vasiyet etti. Recep Coşkun’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine oğlu Hasan Coşkun durumu Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı’ya söyleyerek babasının 2012 model aracını bağışladı. Kızılay’a bağışlanan otomobil üzerine Türk Kızılay’ı logoları yapıştırılarak kullanılmak üzere otoparka çekildi.

"BAŞKALARI OLSA SATIP PARASINI YEMEYE ÇALIŞIRLARDI"

Babasının isteği üzerine otomobili Kızılay’a bağışladıklarını söyleyen Hasan Coşkun, “Geçen sene babam koronavirüse yakalandı. Kardeşimle beraber yanında refakat ediyorduk. Bu süreçte biz konuşurken babam Covid-19 olduğunu anladı. Yaş olarak ben büyük olduğum için yanına çağırdı. Mal varlığını sözlü olarak paylaştırdı. En son aracı için ‘Aracımı Kızılay’a bağışlayın’ dedi. Biz de evlatları olarak onun emri doğrultusunda aracını Kızılay’a bağışladık. İnşallah o araç anneme, babama hayır olarak geri dönecektir. İnsanlığa, Bolu halkına, Kızılay’a hayırlı olur inşallah. İnsanların baba malı için birbirlerine kırılmaları doğru bir şey değil. Başkaları olsa satıp parasını yemeye çalışırlardı. Biz babamızın vasiyeti doğrultusunda aracı Kızılay’a bağışladık” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bolu
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