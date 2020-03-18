Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili Özür Özel'den açıklama

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberi geldi. Dün akşam kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu ve virüsü Çinli bir çalışanıyla teması sonrası kaptığını söyledi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından herkes ölen kişinin kimliğini ve nasıl defin edileceğini merak ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

ECZACI OLDUĞUNU DUYURDU

CHP'li Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşamını yitiren kişinin bir eczacı olduğunu duyurmuştu.

Özel bugün düzenlediği basın toplantısında ise bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine, yaşamını yitiren 89 yaşındaki yurttaşın ismini bildiklerini ve söz konusu kişinin oğlunun bir doktor olduğunu ve test kitinin yurt dışından getirildiği bilgisi olduğunu dile getirdi.

Özel yaşamını yitiren kişiye tahlilin çok geç yapıldığı bilgisinin de kendilerinde olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda şeffaflıkla bir açıklama yapmaya çağırdı. Özel yaşamını yitiren vakanın Çin temaslı olduğunun açıklanmasına da hatırlatarak bu konuda bakanlığın önceki açıklamalarında Çin temaslı herhangi bir vaka açıklaması yapılmadığına dikkat çekti.