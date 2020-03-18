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Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili Özür Özel'den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaşamını yitiren koronavirüs hastasınının kimliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ölen kişinin bir eczacı olduğunu belirten Özel, söz konusu kişinin oğlunun bir doktor olduğunu ve test kitinin yurt dışından getirildiği bilgisi olduğunu dile getirdi.

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili Özür Özel'den açıklama

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberi geldi. Dün akşam kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu ve virüsü Çinli bir çalışanıyla teması sonrası kaptığını söyledi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından herkes ölen kişinin kimliğini ve nasıl defin edileceğini merak ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

ECZACI OLDUĞUNU DUYURDU

CHP'li Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşamını yitiren kişinin bir eczacı olduğunu duyurmuştu.

ozgur ozel

Özel bugün düzenlediği basın toplantısında ise bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine, yaşamını yitiren 89 yaşındaki yurttaşın ismini bildiklerini ve söz konusu kişinin oğlunun bir doktor olduğunu ve test kitinin yurt dışından getirildiği bilgisi olduğunu dile getirdi.

Özel yaşamını yitiren kişiye tahlilin çok geç yapıldığı bilgisinin de kendilerinde olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda şeffaflıkla bir açıklama yapmaya çağırdı. Özel yaşamını yitiren vakanın Çin temaslı olduğunun açıklanmasına da hatırlatarak bu konuda bakanlığın önceki açıklamalarında Çin temaslı herhangi bir vaka açıklaması yapılmadığına dikkat çekti.

CHP'li Özel söz konusu vakaya ilişkin bilgileri açıklamayacaklarını bu açıklamanın bakanlık tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

“Sözümüze değer veren herkesi Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na kulak vererek uyarıları dikkat almaya çağırıyoruz” diyen Özel, “Biz Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar yaptığı ve bizim de kendisine belli katkılar yaptığımız iletişim kanallarını açık tutmasını ve şeffaf iletişimi sürdürmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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