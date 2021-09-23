HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüsten ölen sağlık çalışanının son sözleri yürek burktu! ''Ölmezsem, iyileşirsem...''

Koronavirüsten ölen sağlık çalışanının son sözleri yürek burktu! ''Ölmezsem, iyileşirsem...''

23.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da filyasyon ve aşılama ekiplerinde görev alırken koronavirüse yakalanan anestezi teknikeri Necmettin Dündar (32), yaşam mücadelesini kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, Dündar'ın yoğun bakımdaki meslektaşlarına, "Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım" dediği belirtildi.

Koronavirüsten ölen sağlık çalışanının son sözleri yürek burktu! ''Ölmezsem, iyileşirsem...''

Diyarbakır Dağkapı Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Necmettin Dündar, yaklaşık 1,5 yıldır filyasyon ve aşılama ekiplerinde görevlendirildi. Saha çalışmasının ardından eve dönen Dündar'da koronavirüs belirtileri olması üzerine hastanede test yaptırdı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Dündar, tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Dündar, Dağkapı Hastanesi'nden, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Burada tedavi gören Dündar, entübe edildiği 21 Eylül'de yaşamını yitirdi.

MESLEKTAŞLARI SON SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Dündar, entübe edilmeden önceki gün meslektaşlarınca ziyaret edildi. Ancak, Dündar'ın durumunun ağırlaşması üzerine arkadaşlarıyla son kez konuştuğu ortaya çıktı. Dündar'ın sağlık çalışanı arkadaşlarına, 'Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' dediği belirtildi. Meslektaşlarının Dündar'ın bu sözlerini sosyal medyada paylaşması üzerine kısa sürede çok sayıda etkileşim alındı. Yaşamını yitiren Dündar'ın cenazesi, yakınları tarafından Dicle ilçesinde defnedildi.

Screenshot_5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
4 çocuk şehri birbirine kattı!4 çocuk şehri birbirine kattı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.