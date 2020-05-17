HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsten ölen 'sahte peygamber' dirilsin diye ayin yaptılar

Koronavirüsten ölen 'sahte peygamber' dirilsin diye ayin yaptılar

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kamerun'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen 'sahte peygamber' Papaz Franklin Ndifor Afanwi'nin sempatizanları, öldüğüne inanmadıkları Afanwi'nin dirilmesi için ayin yaptı. Sempatizanlarının mukavemeti nedeniyle polis ve tıbbi müdahale ekibi saatlerce eve giremedi. En sonunda polisin müdahalesiyle sempatizanlarından alınan Afanwi'nin cenazesi defnedildi.

Koronavirüsten ölen 'sahte peygamber' dirilsin diye ayin yaptılar

Ülkenin ulusal televizyonu CRTV'nin haberine göre, Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı Kilisesini kurarak kendisini "peygamber" ilan eden Afanwi'nin Kovid-19'dan öldüğünün duyulması üzerine sempatizanları Douala kentindeki evinin etrafını sardı.

"Sahte peygamberin" öldüğüne inanmayan ve dirilmesi için ayin yapan sempatizanlarının mukavemeti nedeniyle polis ve tıbbi müdahale ekibi saatlerce eve giremedi.

Gece geç saatlerde polis kalabalığa müdahale ederek papazın evine girmeyi başardı ve cenazesini aldı.

<a href=kamerun-da-sahte-peygamber-papazin-koronavirus-13230662_8819_m" />

Afanwi'nin naaşı kalabalık polis eskortu eşliğinde Bonaberi semti mezarlığına götürülerek koruyucu ekipman giyen uzmanlarca gömüldü.

Papaz Afanwi'nin, geçen hafta Douala'da çok sayıda Kovid-19 koruma kiti dağıttığı ve virüsü bu esnada kaptığı belirtiliyor.

kamerun-da-sahte-peygamber-papazin-kovid-19-13230662_9769_m

Franklin Ndifor Afanwi, 2000'li yılların ortalarında Tanrı'dan çağrı aldığını iddia ederek Evanjelik papaz olmuştu. Afanwi, 2010 yılında Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı Kilisesini kurmuştu.

Kendisine ait televizyon kanalı bulunan Afanwi, Tanrı'nın elçisi olduğu ve yolsuzluğu sonlandıracağı iddiasıyla 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş, yüzde 0,67 oy almıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
ABD'de korkutan bilanço! Sayıları 90 bini aştıABD'de korkutan bilanço! Sayıları 90 bini aştı
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu sosyal medyada gündem oldu!

Süleyman Soylu sosyal medyada gündem oldu!

Korkunç olay! Yakılarak camdan mı atıldı?

Korkunç olay! Yakılarak camdan mı atıldı?

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Görme engelli yarışmacı olay oldu! Köpeği Tabs yanından ayrılmadı

Görme engelli yarışmacı olay oldu! Köpeği Tabs yanından ayrılmadı

4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
Çin’in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu!

Çin’in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu!

ABD’de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

ABD'de korkutan bilanço! Sayıları 90 bini aştı

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! ABD'de çarpıcı koronavirüs gelişmesi

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

ABD’de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı

ABD’de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı

Türkiye'nin desteğinin sürdüğü Libya'ya NATO'dan flaş teklif

Türkiye'nin desteğinin sürdüğü Libya'ya NATO'dan flaş teklif

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 31 bin 763'e yükseldi

İtalya'da 9 Mart'tan bu yana bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.