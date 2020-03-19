Koronavirüsten ölenler askeri kamyonetlerle yakılmaya götürüldü

Yaklaşık bir düzine askeri kamyonet, morgların dolması neticesinde ölenlerin cenazelerini yakmak üzere krematoryuma taşırken görüntülendi.

İtalya’nın Lombardy bölgesine bağlı Bergamo kentinde çekilen kareler durumun ciddiyetini kanıtlar nitelikteydi.

Kentte şu ana kadar en az 93 kişi hayatını kaybetti. Kamyonetlerin en az 70 kişinin cenazesini taşıdığı belirtildi.

Bir hastane yöneticisi yaşanan duruma ilişkin “Kendimizi Çin’dekine benzer görüntülere psikolojik olarak hazırlamıştık. Fakat durumun bu kadar yıkıcı olduğunu tahmin edemezdik” ifadelerini kullandı.



