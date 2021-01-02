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Koronavirüsten ölenlerin krematoryumlarda yakıldığı Sri Lanka'da yeni gelişme

02.01.2021 08:57 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsten ölenlerin krematoryumlarda yakıldığı Sri Lanka'da yeni gelişme

Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cenazelerinin din ayrımı gözetilmeden krematoryumlarda yakılması konusunda inceleme yapan Sri Lanka Hekimler Birliği Heyeti (CCPSL), naaşların belirli kurallar dahilinde gömülmesinin sağlık açısından tehlike arz etmeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin zorla yakılmasına ülkedeki Müslüman ve Hristiyanlardan gelen tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığının talimatıyla kurulan Sri Lanka Hekimler Birliği Heyeti (CCPSL), Bakanlığa bağlı Bilim Komitesinin "Kovid-19'dan ölenlerin naaşlarının gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceği" gerekçesiyle aldığı "zorunlu krematoryum" kararıyla ilgili rapor hazırladı.

3 mikrobiyolog, 6 virolog, bir bağışıklık uzmanı ve bir aşı uzmanından oluşan 11 kişilik heyetin raporunda "Uzman heyeti, salgından ölenlerin cesedinin imhasına yönelik tavsiyeleri gözden geçirerek, sağlık tedbirlerine riayet edilmek kaydıyla ölü yakmanın yanı sıra toprağa verme işleminin de uygulanabileceğine karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi gibi uluslararası kuruluşların yayımladığı standart kuralların da dikkate alındığı belirtildi.

Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin sağlık riski oluşturmadan gömülmesi için zorunlu şartların sıralandığı raporda, defin işlemlerinin 24 saat içinde yapılması, ölen kişinin naaşının ailesine veya akrabalarına teslim edilmemesi, morgdan mezarlığa götürülürken sadece 4 kişinin bulunması, defin sırasındaki dini ritüellerin 10 dakika içinde bitirilmesi ve cenazenin 1,5 metre derinliğe gömülmesi gerektiği tespitine yer verildi.

ZORUNLU KREMATORYUM UYGULAMASI

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'de "Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini" öne sürerek, cesetlerin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletmiş fakat mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetmişti.

BM'nin Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı gönderdiği mektupta "Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye" çağırmıştı.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan 208 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüsten ölenlerin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.

(AA)

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