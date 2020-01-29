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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 08:53 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı 132 oldu.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi

Virüs yaklaşık 6 bin kişiye bulaştı. Almanya'daki vakaların sayısı 4'e yükseldi.Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen koronavirüsü can almaya devam ediyor. Çinli yetkililer dün itibarıyla ölü sayısının 132'yi bulduğunu açıkladı.

Çin hükümetinden yapılan açıklamada virüsün 6 bin kişiye bulaştığı belirtildi. Çin salı günü bin 459 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Öte yandan hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde vatandaşı bulunan ülkeler vatandaşlarını tahliye etme çalışmalarına devam ederken, hava yolu şirketleri de düzenledikleri seferleri azaltıyor.

Beyaz Saray'ın Çin'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve hastalığın yayılmasını önlemek için hava trafiğini durdurmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Almanya'da vakalar artıyor

Almanya'daki vakaların sayısının dörde ulaştığı bildiriliyor. Almanya'da ilk vaka Bavyera eyaletinde tespit edilmişti. Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün akşam tespit edilen diğer üç vakanın da bu vaka ile aynı işyerinde çalışan kişiler olduğu kaydedildi. İşyerinin pazar gününe kadar kapatıldığı bildirildi.

Almanya'daki vakanın Çin dışında insandan insana ilk bulaşma vakası olması nedeniyle endişe yarattığı belirtiliyor.

Öte yandan virüsün Ortadoğu'ya da ulaştığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Çin'den gelen bir ailede koronavirüsün tespit edildiğini açıkladı.

Avustralya panzehir geliştiriyor

Öte yandan Avustralya'daki Peter Doherty Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile beraber virüse karşı bir panzehir geliştirmek için çalışmalara başladığı bildirildi. Laboratuvarda geliştirilen koronavirüsün diğer ülkelerdeki araştırmacılarla da paylaşılacağı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şüpheli olup coronavirüs şüphesi tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şu an sonucunu beklediğimiz hiçbir hastamız da yok" dedi.

Reuters, DHA / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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