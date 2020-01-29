Koronavirüsten ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi

Virüs yaklaşık 6 bin kişiye bulaştı. Almanya'daki vakaların sayısı 4'e yükseldi.Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen koronavirüsü can almaya devam ediyor. Çinli yetkililer dün itibarıyla ölü sayısının 132'yi bulduğunu açıkladı.

Çin hükümetinden yapılan açıklamada virüsün 6 bin kişiye bulaştığı belirtildi. Çin salı günü bin 459 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Öte yandan hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde vatandaşı bulunan ülkeler vatandaşlarını tahliye etme çalışmalarına devam ederken, hava yolu şirketleri de düzenledikleri seferleri azaltıyor.

Beyaz Saray'ın Çin'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve hastalığın yayılmasını önlemek için hava trafiğini durdurmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Almanya'da vakalar artıyor

Almanya'daki vakaların sayısının dörde ulaştığı bildiriliyor. Almanya'da ilk vaka Bavyera eyaletinde tespit edilmişti. Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün akşam tespit edilen diğer üç vakanın da bu vaka ile aynı işyerinde çalışan kişiler olduğu kaydedildi. İşyerinin pazar gününe kadar kapatıldığı bildirildi.