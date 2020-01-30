Koronavirüsten ölenlerin sayısı 170'e ulaştı

DSÖ koronavirüs nedeniyle bugün kriz oturumu yapacak.Yaklaşık bir ay önce ilk kez Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılmaya devam eden koronavirüsten ölenlerin sayısının 170'e ulaştığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni bir kez daha toplanmaya çağırdı. DSÖ koronavirüs nedeniyle bugün yapacağı kriz oturumunda virüs nedeniyle dünya genelinde acil durum ilan edilip edilmeyeceğini görüşecek. Geçen hafta yapılan kriz toplantısında acil durum ilan edilmemişti. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsü dünya geneli için de "yüksek tehlike" olarak sınıflandırmadıkları için özür diledi.

Çin'de virüs bulaşanların sayısı 7 bin 711'e ulaşırken son açıklanan resmi sayılara göre 170 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde virüs bulaşanların sayısının ise 7 bin 800'den fazla olduğu bildirildi.

İnsandan insana bulaştığı teyit edilen koronavirüs Çin'in dışında şimdiye kadar aralarında Avrupa'da Almanya, Fransa, Finlandiya ve Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri de olmak üzere 15 ülkede en az 50 vaka tespit edildi. Çin dışında virüsün tespit edildiği ülkelerde henüz ölümle sonuçlanan vaka olmadı.