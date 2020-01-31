Koronavirüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi

Virüsten ölenlerin sayısı bir günde 42 kişi artarak 213'e yükseldi. DSÖ'nün acil durum ilanının ardından pek çok ülke Çin'e seyahat uyarılarını sertleştirdi.Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan koronovirüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. Pekin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada koronavirüse yakalananların sayısının bir günde bin 981 kişi artarak 9 bin 692'ye, ölü sayısının da 42 kişi artarak 213'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Perşembe akşamı virüsün yayılışını "Uluslararası çapta sağlıksal acil durum" ilan etmişti. Acil durum ilanında Örgüt'ün 190 üyesinin DSÖ'nün tavsiye ettiği kriz önlemlerini hayata geçirmek için koordinasyona başlaması öngörülüyor.

11 milyon nüfuslu Vuhan kenti ve bağlı bulunduğu Hubei eyaletinin virüsten en ağır etkilenen bölgeler olduğu biliniyor. Trafik bağlantılarının durdurulmasıyla bu bölgelerde yaşayan 45 milyon insanın dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmiş durumda.

Çin vatandaşlarını geri getiriyor

Pek çok havayolları şirketi geçen günlerde Çin'e uçuşları durdurmuştu. Çin yönetimi bu nedenle yurt dışında bulunan Hubeili vatandaşlarını geri getirmek için kolları sıvadı. Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu vatandaşların yurt dışında maruz kaldıkları zorluklara dikkat çekerek kiralık uçaklarla mümkün olan en hızlı şekilde Cuma günü ülkelerine geri getirileceklerini bildirdi.