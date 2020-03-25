Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Yeni tip koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, şu ana dek koronavirüsten 3 bine yakın insan yaşamını yitirdi. Dünya genelinde salgına yakalananların sayısı ise 90 bine yaklaştı. Koronavirüsün en çok etkilediği kıta, bölge ve ülkelerde durum şöyle:

ASYA: İlk kez Çin’in Hubei vilayetinin Vuhan kentinde rastlanan yeni tip koronavirüs en çok Çin'i etkiledi. Çin hükümeti bugün 573 yeni vakaya rastlandığını açıkladı. Böylece virüse vakalarının sayısı 80 bine ulaştı. Bu sayıya Hong Kong, Tayvan ve Macau (yarımada) da dâhil.

Asya'da Çin'in ardından virüsün en çok yayıldığı ülke ise Güney Kore. Güney Kore Sağlık Dairesi bugün 376 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 3 bin 736'ya çıktı. Ülkede şimdiye dek 18 kişi öldü. Seul hükümeti virüsle mücadele derecesini en üst düzeye çıkardı.

Japonya'da da virüs yaygın. Ölenlerin sayısı 12, vaka sayısı ise 900 olarak açıklandı. Bunlardan 700'ü aşkını cruise gemisi Diamond Princess'in yolcusu ya da mürettebatı. Japonya'da okullar koronavirüsle mücadele için Mart sonuna dek kapalı olacak.