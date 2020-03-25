Ölü sayısı ise 3 bini geçti.Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsten ölenlerin sayısını 2 bin 980 olarak açıklamıştı. Bugünse Çin'den 42 ölüm haberi daha geldi. Pekin'deki Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede 202 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 89 bine çıktı.

Çin'in yanı sıra komşu Güney Kore'de de virüs etkisini sürdürüyor. Yetkililer Covid-19 vakalarının sayısının 4 binden fazla olduğunu belirtti. Bu sabaha karşı 476 yeni vaka daha tespit edildi. Böylece virüse yakalananların sayısı 4 bin 212'ye yükseldi. Güney Kore'de hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 22.

Avrupa'da durumun en kritik olduğu ülke ise İtalya. İtalya'da ölü sayısı 34'e çıktı. Vaka sayısı ise bin 694 olarak açıklandı. İtalyan hükümeti koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan zararın karşılanması amacıyla 3 milyar 600 milyon euroluk bir yardım paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Almanya'da 10 eyalete yayıldı