Virüse yakalananların sayısı 68 bin 500’e ulaştı.Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Covid-19 adı verilen virüsten dün 142 kişi daha öldü. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 665'e ulaştı. 2 bin 9 kişinin daha salgına yakalandığı ve koronavirüse yakalananların toplam sayısının 68 bin 500'e çıktığı duyuruldu. Çin Ulusal Sağlık Dairesi, hastalığın yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirlerin ise sonuç vermeye başladığını açıkladı.

ABD Japonya'ya iki uçak gönderdi

Japonya'da karantina altına alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde de 70 yolcuda daha hastalığın tespit edildiği, böylece 3 Şubat'tan bu yana Japonya'da olan gemide koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 355'e çıktığı belritildi. Gemide mürettebat dahil 3 bin 700 kişi bulunuyor.

Japon Kyoto ajansının haberine göre ABD, gemideki 400 Amerikan vatandaşını ülkeye getirmesi için iki uçak gönderdi. Kanada ve Hong Kong'un da yolcu gemisindeki vatandaşları için uçak göndereceği açıklandı.