Koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 770'e çıktı

Çin'in Vuhan kentine bin 200 askeri doktor ve hemşire gönderdiği bildirliyor.Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Covid-19 adı verilen virüsten dün 105 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece salgında ölenlerin sayısı bin 770'e ulaştı.

2 bin 48 kişinin daha salgına yakalandığı ve koronavirüse yakalananların toplam sayısının 71 bine çıktığı duyuruldu. 10 bin 844 kişinin Covid-19'dan kurtulduğu ve hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Virüsün başgösterdiği Çin'in Hubei vilayetindeki Vuhan kentine bin 200 askeri doktor ve hemşirenin gönderildiği bildirildi.

Tayvan Pazar günü ülkede virüsten dolayı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Japon Başbakanı Şinzo Abe ise virüsle ilgili uzmanlarla bir toplantı yaptı. Ülkede şu ana kadar 415 vaka tespit edildi. Bunların 355'inin iki hafta önce karantina altına alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde tespit edildiği belirtildi.

Tahliye devam ediyor