HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 09:20 | Son Güncelleme

Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 16’ya yükseldi.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

ABD’de Çin’den getirilen vatandaşlar arasında bir vakaya rastlandı.Çinli yetkililer ölü sayısının bin 106‘ya yükseldiğini, ayrıca 2 bin 478 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve koronavirüs vakalarının sayısının da 42 bin 638‘e ulaştığını kaydetti.

ABD'de Çin'den getirilen ve askeri üslerde tutulan 200'den fazla Amerikan vatandaşından birinde ilk vakanın tespit edildiği bildirildi. Böylece ABD'deki vaka sayısı 13'e yükseldi.

Tayland'da da bir koronavirüs vakası daha tespit edildi. Yeni vakanın 54 yaşındaki Vuhan'dan gelen Çinli bir kadın olduğu açıklandı. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısı 33'e yükseldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pazartesi günü Çin basınında yer alan açıklamasında "çok ciddi" bir durumda olduklarını ve hastalığa karşı "kesinlikle bir zafer kazanacaklarını" söyledi.

Koronavirüs zirvesi

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salı ve Çarşamba günleri koronavirüsle ilgili olarak uzmanların katıldığı bir zirve yapacak. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus zirvede bilimin odak noktası olacağını söyledi. İki gün boyunca uzmanlar hastalığı masaya yatırıp, virüsün kaynağı, bulaşması, aşı gibi konuları görüşecek.

Koronavirüs, ilk olarak Çin yönetiminin dış dünya ile bağlantısını kestiği Vuhan’da görülmüş, salgın buradan en az 27 ülkeye yayılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada 10 Şubat itibarıyla Çin'de 27 yabancı ülke vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerden ikisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Reuters, AFP, dpa, AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNERNe iPhone, ne de Samsung! Bakın şarjı en uzun giden telefonlar hangileriymişNe iPhone, ne de Samsung! Bakın şarjı en uzun giden telefonlar hangileriymiş
106 ABD askeri travmatik beyin hasarı geçirdi 106 ABD askeri travmatik beyin hasarı geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Manisa'da depremler devam edecek mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrlanda'da seçimi IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein kazandı!

İrlanda'daki seçimlerde tarihi sonuç!

BM'den Doğu Afrika için 'çekirge felaketi' uyarısı

BM'den Doğu Afrika için 'çekirge felaketi' uyarısı

Pentagon, İran'ın ABD üslerine saldırılarında 106 askerinin travmatik beyin hasarı geçirdiğini açıkladı

106 ABD askeri travmatik beyin hasarı geçirdi

Trump'tan şaka gibi koronavirüs açıklaması: Havalar ısınınca geçer

Şaka gibi koronavirüs açıklaması: Havalar ısınınca geçer

ABD'de salgın alarmı! Limandan kalkan yolcu gemisi geri döndürüldü

ABD'de salgın alarmı! Gemi geri döndürüldü

ABD Ankara Büyükelçiliği: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.