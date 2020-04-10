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  4. Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına mesaj atmıştı... Arkadaşları konuştu

Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına mesaj atmıştı... Arkadaşları konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve ölümünden 4 gün önce bir arkadaşına 'Ölüyorum, aklın varsa çıkma' yazılı mesaj gönderen Kemal Soytürk'ün (52) mesai arkadaşı Alaaddin Kara, "Onun bize bıraktığı mesajı algıladık" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Soytürk'ün tedavisi devam ederken arkadaşına WhatsApp üzerinden gönderdiği mesaj ise sosyal medyada gündem oldu.

Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü bildiren Soytürk, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ızdıraplı" diye yazdı.

'VİRÜS MADENCİYE BULAŞTI VE CANIMIZ YANDI'

Soytürk'ün ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan maden işçileri de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. Yıllarca birlikte çalıştığı mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Alaaddin Kara, şöyle dedi:

"Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Elektrik teknikeriydi. Elektrik sorunlarını ona ve ekibine emanet etmiştik. Madenlerde sık sık mekanik arızalar olur. Bu mekanizasyon işçileri ve diğer birimlerde çalışan işçiler canla başla çalışıyorlar. En kısa zamanda arızayı yapar ve zamanla yarışılar. Bu arkadaşımızda böyle bir arkadaşımızdı. Dürüst ve samimi bir arkadaşımızdı. Maalesef koronavirüs salgını nedeniyle madenci bir arkadaşımızı kısa sürede kaybettik. Bu kadar kısa sürede bir arkadaşımızı kaybedebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Madencilere bu kadar kısa sürede bulaşacağını düşünmedik hiç. Bulaştı ve canımızı yaktı. Çok üzgünüz. Hastanede yatarken bir başka arkadaşımızla mesajlaşmış. Son nefesini verirken bile gerideki madenci arkadaşlarına sakın dışarıya çıkmayın, sosyal mesafeyi koruyun,uzmanların dediklerini yapın diye mesaj vermiş. Bu önemli mesajı çok önemsiyorum ben de. Onun bize bıraktığı mesajı algıladık. Biz de madenci arkadaşlara evden çıkmayın diye söylüyoruz."

'LÜTFEN EVDE KALIN'

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de koronavirüs nedeniyle madenci arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, madencilerin alınan tedbirlere uymasını istedi. Yeşil, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz koronavirüs salgınından yakın zamanda tedavi altında alınan Kemal Soytürk kardeşimizi kaybetmemin üzüntüsünü yaşıyoruz. Elektrik teknikeri olarak çalışan kardeşimiz bir arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmada hastalığın çok ağır geçtiğini ve insanların evde kalması mesajını vermişti. Son sözleri tüm halkımıza 'evde kal' olmuştur. Bu anlamda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, camiamıza, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Bizde tekrar söylüyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu izolasyondur. Bizde evimizde kalarak izolasyonu sağlayacağız. Tüm halkımıza lütfen evde kalın diyorum."

(DHA)

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Maden Işçisi koronavirüs kemal soytürk

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