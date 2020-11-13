Koronavirüsten ölüm oranı 6 ayda yüzde 35 azaldı

Ancak araştırmacıları zorlayan bir nokta var oda; gerçek vaka sayılarının asla tam olarak bilinemeyecek olması. Hastalığı çok hafif ya da semptomsuz atlatanlar nedeniyle vaka sayılarının ölçümlenenden çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Zaman içerisinde doktorların virüsle mücadeleyi daha iyi kavradığını ve bu nedenle ölüm oranlarının düştüğü belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Enstitü Direktörü Christopher Murray, doktorların virüse eskiye göre daha iyi başa çıktığını aktardı.

Yani nisan ayında koronavirüse yakalanan her bin kişiden dokuzu ölürken kasımda bu sayı altıya indi.

Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden araştırmacılar nisan ayınca Covid-19'un yüzde 0.9 olan öldürücülük oranının kasım ayına doğru yüzde 0.6'ya düştüğünü tespit etti.

Washington Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre koronavirüs daha az öldürmeye başladı.

YAŞA BAĞLI OLARAK ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Doktor Murray ölüm istatistiklerine bakıldığında yaşlıların halen riskli grupta olduğunu belirtti. Murray, "Ölüm riskinin yaşla temel bir ilişkisi bulunuyor. Her yaş için ölüm riski yüzde 9 artıyor" dedi.

ABD İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Ayrıca yapılan araştırmanın modellemesine göre ABD'de ilk ölümün yıldönümü olan 1 Mart tarihine kadar toplam ölü sayısının 439 bine ulaşması bekleniyor. ABD'de şimdiye kadar 250 bine yakın insan hayatını kaybetti.

Önümüzdeki aylarda ülkede 200 bine yakın insanın daha ölebileceği belirtiliyor.

Öte yandan 11 Kasım tarihinde dünya genelinde günlük ölüm sayısında rekor kırıldı.

Dünyada ilk ölümün görüldüğü 9 ocak tarihinden bu yana ilk defa bir günde ölenlerin sayısı 10 bini aştı.

Salgındaki son rakamlara göre vaka sayısı 53 milyonun üzerine çıkarken can kaybı ise 1.3 milyonu geçti.



