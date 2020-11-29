Koronavirüsten ölümler 1,5 milyona yaklaşıyor

Virüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,5 milyona yaklaşıyor.ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 62 milyon 369 bin 397'ye ulaştı. Koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 454 bin 745 olarak kayda geçti.

En fazla enfeksiyonun bulunduğu ülke 13 milyon 247 bin 386 ile ABD. ABD'yi Hindistan, Brezilya ve Fransa izliyor.

Koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke de 266 binin üzerindeki ölü sayısı ile ABD. ABD'yi 172 binin üzerindeki ölü sayısı ile Brezilya izliyor.

Türkiye'de günde 30 bin vaka

Türkiye'de semptom göstermeyenlerin sayısının da açıklanmasıyla birlikte koronavirüs vaka sayısında artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada son 24 saatteki vaka sayısının 30 bin 103 olduğunu duyurdu. Vefat sayısı ise 182 olarak kayda geçti.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında üç ildeki anaokullarının uzaktan eğitime geçtiği bildirildi. Ankara, Edirne ve Kırklareli'de, 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihlerinde resmi anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

İstanbul ve Bursa'da da resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinde uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Türkiye'de toplam 578 bin 347 koronavirüs vakası bulunuyor.

DW,DHA/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

