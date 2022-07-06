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Koronavirüsten sonra 'dışkı' ile döndü! Oytun Erbaş sosyal medyayı salladı: Dışkısı bol olan uzun yaşar

06.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün gen farkından dolayı Türklere bulaşmadığını iddia ettiği açıklamayla gündem olan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu kez 'dışkı' çıkışıyla geri döndü. Dışkı büyüklüğüyle insan sağlının doğru orantılı olduğunu savunan Erbaş, "Dışkısı bol olan uzun yaşar" ifadelerini kullandı. Erbaş'ın bu sözleri sonrası programın sunucusu, kahkahayla gülerken; söz konusu video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dışkı büyüklüğüyle uzun yaşam arasında bağlantı kuran Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, sosyal medyada gündem yarattı. Daha önce koronavirüsün gen farkından dolayı Türklerde salgın yaratmadığını öne sürerek dikkatleri üzerine çeken Dr. Oytun Erbaş, bu kez 'dışkı' iddiasıyla geri döndü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Oytun Erbaş'ın 4 ay önce Youtube'da international press kanalına konuk olduğu program yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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OYTUN ERBAŞ: Bİ YAPIYORUM HOCAM BİR TABAK

Dışkı büyüklüğünün ve miktarının uzun yaşamla ilgili olduğunu ifade eden Oytun Erbaş, "Dışkı miktarı. Dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bi yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum çok yapıyorum. Afrika'da bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır diyorlar. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar" ifadelerini kullandı.

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SUNUCU KAHKALARA BOĞULDU: BETİMLEMEDEN ANLAT

Erbaş'ın sözlerini duyan program sunucu kahkaha atmaktan geri duramadı. Sunucun "Betimleme yapmadan anlatın" uyarısına rağmen sözlerine devam eten Erbaş, "Miktar kocaman olacak" dedi.

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OYTUN ERBAŞ'IN KORONAVİRÜS İDDİASI HALA AKILLARDA

Erbaş, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya kabusu yaşatan koronavirüsün genlerden dolayı Türklere bulaşmayacağını iddia etmiş "İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum“. sözleriyle gündem yaratmıştı.

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