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Koronavirüsten sonra maymun çiçeği virüsü! Ölümcül virüs İngiltere'de görüldü

11.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 pandemisinin ele alındığı toplantıda yeni bir virüsle daha mücadele içinde olduklarını söyledi. İki kişide maymun virüsü görüldüğü (monkeypox) söylenen toplantıda, söz konusu hastalığın ölümcül olduğunun altı çizildi.

Koronavirüsten sonra maymun çiçeği virüsü! Ölümcül virüs İngiltere'de görüldü

İnsanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilen yeni bir virüs, İngiltere'de görülmeye başlandı. İngiltere'de koronavirüsten sonra şimdi de Monkeypox (Maymun çiçeği) virüsü görüldü. Bu virüs vakasını Sağlık Bakanı Matt Hancock da doğruladı.

KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE Mİ YAYILIYOR?

Covid-19 pandemisinin görüşüldüğü toplantıda iki hastanın ölümcül virüse yakalndığını söyleyen Hancock, bu virüsün 'standart' olduğu ve bu tür salgın ve vakalarla her zaman karşılaşıldığının altını çizdi. Ancak kaç hastanın enfekte olduğu veya virüsün İngiltere'de koronavirüs ile birlikte yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.

KUZEY GALLER'DE GÖRÜLDÜ

Galler Halk Sağlığı bakanın açıklamasından sonra 'iki ithal maymun çiçeği vakası' tespit edildiğini doğruladı. Her iki hasta da Kuzey Galler'deki aynı evden geliyordu, ancak yaşları veya cinsiyetleri hakkında bilgi verilmedi. Sadece bir tanesinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Sağlık yetkilileri ayrıca çiftin hangi ülkede virüsü kaptığını açıklamadı ancak maymun çiçeği esas olarak Orta ve Batı Afrika'da bulunuyor.

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DERİDE KABARCIKLARA NEDEN OLUYOR

Deride su çiçeği gibi kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor. İnsanlar arasında ten tene temas, öksürme ve hapşırma yoluyla ve ayrıca kontamine olmuş giysilere veya yatak takımlarına dokunma yoluyla yayılabilir.

Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çizdi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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