'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

Antiviral Research’ın aktardığına göre, Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi ve Kraliyet Hastanesi’nden bilim insanları, laboratuvar koşullarında Ivermectin’in koronavirüslü hücreler üzerinde etkisini analiz etti.

Bunun için hücrelere, koronavirüs bulaştırıldıktan 2 saat sonra ilaç uygulandı. Bir doz Ivermectin sayesinde, viral RNA miktarının 24 saat sonra yüzde 93, 48 saat sonra da en az yüzde 99 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Haberde, "Bu etki, Ivermectin’in neredeyse tüm viral materyallerin kaybına yol açtığını gösteriyor" denildi.

Aynı zamanda Ivermectin’in deney sırasında numuneler üzerinde toksik etki göstermediği kaydedildi.

Bilim insanları, Ivermectin’in SARS-CoV-2’nin viral yükünü azaltmaya, komplikasyonlarını önlemeye ve insandan insana bulaşmasını sınırlandırmaya yardımcı olacağını düşünüyor.

