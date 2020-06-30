Koronavirüsü atlatan kişiler nasıl spor yapmalı?

Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan olağanüstü günlerin ardından başlayan normalleşme ile beraber hayatın her alanında yeni davranışlar geliştirilmesi gerekiyor. Spor yaparken yapılması gerekenlere dikkat çeken uzmanlar, özellikle futbol ve basketbol gibi mücadele gereken sporların virüs açısından halen riskli olduğunu belirterek araya mesafe konulabilecek aktivitelerin tercih edilmesini öneriyor. Uzmanlar, Covid-19 ile enfekte olmuş ve hastalığı ağır geçirmiş kişilerde akciğerler, kalp kası ve iskelet kasları etkilenebileceğinden spor yapmadan önce mutlaka doktora danışılması uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Soyarslan, normalleşme ile birlikte açılan spor salonlarında yapılması gerekenleri ve açık havada yapılabilecek spor aktivitelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

HANGİ SPORA, NASIL BAŞLANMALI?

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile birlikte herkesin pandemi öncesi günlük yaşantılarına dönme hayali kurduğunu belirten Dr. Mehmet Soyarslan, “İnsanlar yeniden sahillerde yürümek, bisiklete binmek, spor salonlarında terlemek ve arkadaşlar arasında oynanan halı saha futbol maçlarına tekrar başlamak istiyor. Akıllarda soru işaretleri olsa da bazı temel kurallara uyarak spora dönmek mümkün” dedi.