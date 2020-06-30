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Koronavirüsü atlatan kişiler nasıl spor yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi sonrası yaşanan normalleşme süreci spor yapanları da yakından ilgilendiriyor. Önlemlerin elden bırakılmaması gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, spor yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Koronavirüsü atlatan kişiler nasıl spor yapmalı?

Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan olağanüstü günlerin ardından başlayan normalleşme ile beraber hayatın her alanında yeni davranışlar geliştirilmesi gerekiyor. Spor yaparken yapılması gerekenlere dikkat çeken uzmanlar, özellikle futbol ve basketbol gibi mücadele gereken sporların virüs açısından halen riskli olduğunu belirterek araya mesafe konulabilecek aktivitelerin tercih edilmesini öneriyor. Uzmanlar, Covid-19 ile enfekte olmuş ve hastalığı ağır geçirmiş kişilerde akciğerler, kalp kası ve iskelet kasları etkilenebileceğinden spor yapmadan önce mutlaka doktora danışılması uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Soyarslan, normalleşme ile birlikte açılan spor salonlarında yapılması gerekenleri ve açık havada yapılabilecek spor aktivitelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

HANGİ SPORA, NASIL BAŞLANMALI?

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile birlikte herkesin pandemi öncesi günlük yaşantılarına dönme hayali kurduğunu belirten Dr. Mehmet Soyarslan, “İnsanlar yeniden sahillerde yürümek, bisiklete binmek, spor salonlarında terlemek ve arkadaşlar arasında oynanan halı saha futbol maçlarına tekrar başlamak istiyor. Akıllarda soru işaretleri olsa da bazı temel kurallara uyarak spora dönmek mümkün” dedi.

KARDİYO AĞIRLIKLI SPORLA BAŞLANABİLİR

Spora verilen bu uzun aradan sonra hangi spora nasıl başlanacağının önemli olduğunu kaydeden Dr. Mehmet Soyarslan, şu tavsiyelerde bulundu:

  • Öncelikle yürüyüş, koşu, yüzme ve bisiklet gibi kardiyo ağırlıklı sporlarla başlayın. İstediğiniz forma ulaşmadan zorlayıcı programlar yapmayın.

  • Futbol ve basketbol gibi mücadeleli sporlar esnasında diğer sporcularla sık sık yakın temas olabileceği için bu dönemde virüs bulaşması açısından bu sporlar tehlikelidir. Daha güvenli zamanlar gelene kadar yakın temas sporlarından uzak durun.

  • Tenis ve masa tenisi gibi rakibinizle araya yeterli mesafe koyabildiğiniz sporları tercih edin.

  • Spora başlamadan önce ve bitirdikten sonra mutlaka germe egzersizleri yapın.

COVİD-19 GEÇİREN KİŞİLER DOKTORA DANIŞMALI

  • Covid-19 ile enfekte olmuş ve hastalığı ağır geçirmiş kişilerde akciğerler, kalp kası ve iskelet kasları etkilenebileceğinden spor yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

  • Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından hazırlanan ve cep telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz “HisApp” uygulaması ile evde de spor yapabilirsiniz.

KAPALI ALANLARDA SPOR YAPANLAR BU TAVSİYELERE DİKKAT

Dr. Mehmet Soyarslan, kapalı alanlarda spor yapmayı planlayan kişilere Covid-19’dan korunmak amacıyla alınması gereken önlemler konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

    • Spor salonuna gitmeden önce randevu alarak gideceğiniz saati mutlaka bildirin. Bu aşırı yoğunluğun önüne geçeceği gibi spor salonundan geri çevrilme riskinizi de azaltır.
  • Mümkünse kişisel havlu ve temizlik ekipmanınızı götürün.Götürmeniz mümkün olmuyorsa spor salonu yönetimiyle önceden konuşarak havlu gibi kişisel temizlik malzemelerinin uygun şartlarda yıkandığından emin olun.

MASKE VE 1 METRE MESAFE KURALINA DİKKAT

  • Günlük hayatta yeni normallerle birlikte 1 metre olan sosyal mesafenin terleme ve buharlaşma nedeniyle spor salonlarında en az 2 metre olması gerektiğini unutmayın.

  • Spor salonunda kullanılan aletlerin çoğu ellerimiz ile temas gerektirdiği için spor esnasında ellerinizi yüzünüze sürmeyin. Mümkünse spor esnasında maske takın.

  • Spor aletleri arasında geçiş yaparken el dezenfektanı kullanın. Birkaç kez el dezenfektanı kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.

  • Özellikle mat üzerinde yüzünüzün yere değmesini gerektirecek hareketlerden kaçının.

    • AÇIK HAVADA DA MASKE HEP TAKILMALI

    Dr. Mehmet Soyarslan, açık alanlarda alınabilecek tedbirlere ise şöyle dikkat çekti:

    • Yürüyüş yaparken maske takılarak 1 metre olan sosyal mesafenin koşma esnasında maskesiz olarak 2 metre, plajlar ve yüzme alanlarında 1.5 metre olduğunu unutmayalım.

    • Bisiklete binmek gibi yüksek hızlarda yapılabilen sporlarda da 2 metre sosyal mesafe kuralına uyalım.

    • Futbol, basketbol ve voleybol gibi rakiple ve takım arkadaşlarıyla temas riski yüksek sporlardan uzak duralım.
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