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  4. Koronavirüsü atlatanlar dikkat! Antikor kaç ay koruyor?

Koronavirüsü atlatanlar dikkat! Antikor kaç ay koruyor?

02.04.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsü atlatanlar üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre; virüs yüküne daha çok maruz kalan sağlık çalışanlarının antikor koruyuculuğu 9 ay, daha az virüs yüküyle hastalık atlatan ev kadınlarının ise 3 ay içinde antikor koruyuculuğu kayboluyor.

Koronavirüsü atlatanlar dikkat! Antikor kaç ay koruyor?

Koronavirüsü atlatanları yakından ilgilendiren araştırmada antikorun koruyuculuğu incelendi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yaparken koronavirüse yakalanan toplam 123 sağlık çalışanının antikor düzeyi ve koruyuculuk süresine ilişkin yapılan araştırma sonuçları çarpıcı bilgileri gün ışığına çıkardı.

EV KADINLARINDA 3 AY, DOKTORLARDA 9 AY ETKİLİ

Milliyet Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında yer alan sonuçlara göre virüs yüküne daha çok maruz kalan sağlık çalışanlarının antikor koruyuculuğu 9 ay, daha az virüs yüküyle hastalık atlatan ev kadınlarının ise 3 ay içinde antikor koruyuculuğu kayboluyor.

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Uzmanlar, koronaya atlatanları ikinci kez vürüse yakalanmamaları için uyararak sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini belirti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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