Koronavirüsü atlatanlarda görülüyor! Depresyona sokabilir

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve birçok inanın ölümüne yol açan Covid-19 virüsünün etkileri devam ediyor. Covid-19 geçiren hastalarda ise her gün yeni bulgular ortaya çıkıyor. Hastalığın semptomlarında koku ve tat alma bozukluğu da yer alıyor. Burunda ve koku duyumunda hasara yol açan Covid-19 virüsünün yeni bir hasara neden olduğu ortaya çıktı. Covid-19 hastalığını atlatan vatandaşların büyük bir kısmında "parosmi hastalığı" görülüyor. Hastalar ne yerse veya ne koklarsa koklasın çürümüş elma, lağım ve küf kokusu alıyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 virüsünün insanlar üzerinde bıraktığı parosmi hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

HASTALAR NE KOKLARSA KOKLASIN AYNI KÖTÜ KOKUYU ALIYOR

Dr. Adnan Ekinci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Covid-19’u geçiren hastalarda çok sıklıkla koku bozukluğu, tat bozukluğu görmekteyiz. Bu yaklaşık olarak hastaların yüzde 75’inde görülüyor. Tamamen koku kaybolduğu gibi mevcut olan normal kokuları farklı çok kötü koku şeklinde hastalar algılayabiliyorlar. Biz buna “Parosmi Hastalığı’’ diyoruz. Hiç koku alamama durumuna “Anozmi’’ deniliyor. Yani hiçbir şekilde iyi veya kötü olumlu veya olumsuz koku almama durumuna “Anozmi’’ deniliyor. Bu daha çok görülüyor ama bu hastaların daha sonra kısa dönemde iyileştiğini görüyoruz. Fakat son zamanlarda çok ilginç olarak bize sık gelen hastalarımızda Parozmi dediğimiz yani kolonyada koklasa, karanfilde koklasa veya çok güçlü güzel bir parfüm koklasa hasta hep aynı kötü bir koku aldığından bahsediyor’’ dedi.