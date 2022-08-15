Koronavirüsü bilen kahin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korkuttu! Ölümcül bir kuraklık mı geliyor?

Henüz küçük yaşlarda görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör kahin" olarak anılan Baba Vanga, senelerdir gerçekleşen kehanetleriyle nam salmış bir isim oldu. 2022 yılında da kehanetleri gerçekleşen isim, koronavirüs pandemisi yanı sıra 2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi de önceden bilmişti. Ünü dünyaya yayılan Vanga, 2022 yılı için de benzer bir kehanette bulunmuş ve Avustralya ile birçok Asya ülkesinde çeşitli doğa felaketlerinin yaşanacağını söylemişti.

BABA VANGA'NIN 2023 KEHANETLERİ KORKUTTU!

Gerçek ismi Vangeliya Pandeva olarak bilinen kahin Baba Vanga'nın, 31 Ocak 1911 tarihinde günümüzde Makedonya sınırları içerisinde bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldiği biliniyor. Gözleri görmeyen Vanga'nın henüz küçük yaşta yıldırım çarpması sebebiyle görme yetisini kaybettiği bilinmekte.

Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, ünlü kahinin vefatından önce Baba Vanga ile tanışmış ve Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazmıştı. Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, pek çok kehanetiyle gündeme gelmiş ve birçoğu da gerçekleşmişti.

DEPREM KEHANETİ TUTMUŞTU

Baba Vanga'nın ürküten kehanetleri arasında Avrupa ve Türkiye'de depremlerin sıklaşması da bulunuyor.

Deprem kehaneti tuttuğu düşünülen ünlü kahinin 2023 kehaneti ise duyanları korkutuyor. Vanga, bulunduğumuz yüzyıl için su kıtlığı olacağını da öngörüyor.

KURAKLIK VE SU KITLIĞI MI GELİYOR?

Ünlü kahinin, özellikle Hindistan ve çevresinde su kıtlığı yaşanacağını söylediği ve hatta bu kıtlığın siyasi sonuçları olacağını ileri sürdüğü biliniyor. Hükümetlerin su kıtlığına karşı alternatif çözümler üretmeye başlayacağını öne süren isim, iddialara göre artan suların biriktirilmesi gerektiğini ve başka alanlarda kullanılmasının faydalı olacağını da söylemişti.

İNGİLTERE KURAKLIĞI RESMİ OLARAK KABUL ETTİ!

Asıl ismi Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında bulunan su kıtlığıyla ilgili geçtiğimiz dönemde İngiltere'de dikkat çeken bir gelişme de yaşanmıştı. İngiltere'de resmi anlamda kuraklık ilan edilmiş ve vatandaşlara suyu dikkatli kullanmaları uyarısında bulunulmuştu.

DÜNYANIN SONU İÇİN DE TARİH VERDİ

2028 yılında yeni bir enerji keşfedileceğini söyleyen ünlü kahin, bu tarihte dünyadaki açlığın azalacağını ve Venüs'e insanlı araç gönderileceğini de ifade etmişti. Yine Vanga'nın kehanetine göre 3797 yılında dünyanın sonu gelecek.





