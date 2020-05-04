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Koronavirüsü fırsat bilen hırsız yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüs nedeniyle kapalı olan bir kafeye giderek hırsızlık yapan kişi kameralara yakalandı. 3 dakika içerisinde kahve malzemelerini ve sadaka kutusunu çalan kişinin 1 saat sonra da başka bir kafeye girdiği öğrenildi. İşte güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler...

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet mahallesinde bir kafede meydana geldi. Korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan kafenin önüne gelen kimliği belirsiz hırsız, bir süre etrafı gözetledi. Daha sonra kafenin raylı kapısını zorlayıp kilidini kırarak içeriye giren hırsız, 3 dakika içerisinde kahve malzemelerini ve sadaka kutusunu çalarak kaçtı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, olaydan bir saat sonra gelen bir başka ihbarı değerlendiren ekipler aynı hırsızı girdiği bir başka kafede suçüstü yakaladı.

İsminin A.C.A.(17) olduğu belirlenen yaşı küçük şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği içinde ceza işlemleri uygulanacağı bildirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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