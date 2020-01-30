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Koronavirüsü Hindistan ve Filipinler’e de sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Hindistan ve Filipinler ilk koronavirüsü vakalarını doğruladı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan ve Filipinler ilk koronavirüsü vakalarını doğruladı.

Hindistan haber kanalı NDTV’de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasının ülkenin Kerala eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada hastanın, salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrindeki bir üniversitenin öğrencisi olduğu ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kerala eyaletinde 400 kişinin evlerinde gözetim altında olduğu ve yetkililerin, ülkenin çeşitli havalimanlarında yaklaşık 30 bin yolcuyu taradığı bildirildi.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, Filipinler’de de Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasını doğruladı. Hastanın 38 yaşında Çinli bir öğrenci olduğu belirtildi.

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