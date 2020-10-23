Koronavirüsü ısıtarak yok eden maske üretildi!

Bilim insanları filtrelemek yerine, havayı 90 dereceye kadar ısıtılmış ince bir bakır ağdan geçirerek koronavirüs parçacıklarını öldürebilen bir yüz maskesi geliştirdi.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen maske, sıcak metal filtrenin kullanıcı tarafından rahatça giyilebilmesi için ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandı.

Bununla birlikte, elektrikle çalışan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiği aktarıldı. Araştırmacılar sıcak maskenin, özellikle corona virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastane ortamları ve toplu taşıma araçları için ideal olduğunu söyledi.

DİĞERLERİNDEN BİRAZ DAHA PAHALI OLACAK

Maskenin tasarımı için patent başvurusunda bulunan bilim insanları, ticari kullanımın onaylanmasının ardından, elektrikli maskenin fiyatının piyasadaki diğer kullan-at ve bez maskelerden biraz daha pahalı olabileceğini belirtti. Ancak, maske çok yüksek sıcaklığa ulaştığı için sterile edilmesi ya da değiştirilmesi gerekmediğinden uzun vadede ekonomik bir çözüm olacağı ifade edildi.