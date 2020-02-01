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Koronavirüsü İsveç ve İspanya’ya da sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda ve İsveç’te de tespit edildi.

İspanya, (DHA)- Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda ve İsveç’te de tespit edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan La Gomera’da Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle gözetim altına alınan 5 Alman turistten birinde virüs tespit edildi. La Gomera’da bir hastanede gözetim altında tutulan 5 turistten 2’sinin Almanya’da koronavirüs tespit edilen bir hastayla temasta bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, İsveç’te de Çin’in Vuhan şehrini ziyaretin eden ve 24 Ocak’ta ülkenin Jönköping kentine gelen 20’li yaşlarında olan bir kadında virüs tespit edildi. Kadının bir klinikte gözetim altında tutulduğu ve durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

İsveç ve İspanya ile birlikte virüsün görüldüğü ülke sayısı 25'e çıkmış oldu.

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Koronavirüs (2019

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