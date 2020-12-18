HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüsü mucize eseri atlatan hasta: "Hayatım alt üst oldu"

Koronavirüsü mucize eseri atlatan hasta: "Hayatım alt üst oldu"

18.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüsü mucize eseri atlatan hasta: "Hayatım alt üst oldu"

Birleşik Krallık'ın Galler Özerk Bölgesi'nde koronavirüse yakalanmasının ardından yaşama şansının olmadığı söylenen Mal Martin, dünyasının nasıl alt üst olduğunu radyo kanalı BBC 4'e anlattı.

Birleşik Krallık'ın Galler Özerk Bölgesi'nde koronavirüse yakalanmasının ardından yaşama şansının olmadığı söylenen Mal Martin, dünyasının nasıl alt üst olduğunu radyo kanalı BBC 4'e anlattı.

58 yaşındaki Martin, mart ayında iyi hissetmediğini söylemesinden bir hafta sonra hastaneye yatırılmış, 61 gün boyunca suni solunum cihazına bağlı kalmıştı.

Uyutulmadan önce eşi ve çocukları ile vedalaşmıştı.

Hal böyleyken Martin'in hayata geri dönmesi bir mucize olarak nitelendiriliyor.

Martin şu andaki durumunu şöyle anlatıyor:

"Bütün dünyamı alt üst etti ama bir yandan da güçleniyorum. Şimdiye kadar sadece yürüyebildim, başım çok dönüyor, akciğerlerimde sorun var, ama asıl sorun böbreklerimde.

"Böbreklerim sadece yüzde 12 oranında çalışıyor ve bu gerçekten korkunç. Ya bütün hayatım boyunca diyalize gitmem gerekecek ya da böbrek nakli olmalıyım. Sağ gözümdeki görme duyumu kaybettim ve hiç geri gelmeyecek; iki ellerimde de kimi parmaklarıma ampütasyon operasyonu yapıldı."

Martin, mart ayında İngiltere'nin sokağa çıkma kısıtlamasına gitmesinden hastaneye yatırılmıştı.

Genetik olarak diyabet hastası olan Martin, dört yıl önce kalp krizi geçirmiş ve kalbine üç stent takılmıştı.

Bu ameliyatın ardından iyileşti, parkta sürekli koştu, alkol almadı ve sigara içmedi. Doktorlar diyabetinin kontrol altına alındığını ve sağlıklı olduğunu söyledi.

"Bir hemşire gece boyunca elimi tuttu"

İlk iki haftayı hatırlamadığını söyleyen Mardin, bir ara her şeyin bittiği hissini edindiğini anlatıyor:

"Suni solunum cihazına bağlıyken çok fazla halüsinasyon görüyordum, korkutucu bazı anlar vardı, etrafımda sürekli maske görüyordum.

"Hemşirelerden birinin bütün gece boyunca elimi tuttuğunu söylediğini hatırlıyorum. Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in ne kadar harika olduğunu ve çalışan herkesin inanılmaz olduğunu düşündüm."

Temmuz ayından beri evinde toparlanmaya çalışan Mardin, halen insanların dışarıda virüsü ciddiye almadığını gördüğünü ve buna şaşırdığını vurguluyor.

"Bu korkunç bir virüs, bir an önce gitmesini diliyorum" diyen Martin, insanların durumun vahametini anlamasını umuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline hakkında bilgiler Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline hakkında bilgiler
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Timoma nedir? Belirtileri ve tedavi şekilleri nelerdir?

Belirti vermeden ilerliyor! Uzmanlar uyarıyor

Enzimatik lipoliz nedir?

Maliyeti ameliyatın 10'da 1'i kadar! Yağlardan kurtulmak mümkün

Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline hakkında bilgiler

Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline hakkında bilgiler

Koronavirüse karşı gözleri korumak için 5 önemli kural

Koronavirüse karşı bu 5 kurala dikkat!

Korona aşısının arkasındaki aşk hikayesi!

Korona aşısının arkasındaki aşk hikayesi!

BUN (Kan üre azotu) nedir? BUN değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

İdrarda köpük ya da ağrı varsa... Bakın nasıl etkiliyormuş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.