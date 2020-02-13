Koronavirüsü olduğundan şüphelenen Rus kadın karantinadan kaçtı

5 gün boyunca karantinada tutulan kadın, endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığı için hastaneyi terk ettiğini söyleyerek yaptığı davranışı savundu. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Rusya'da yaşayan ve koronavirüs karantinasındayken gözetim altından kaçan kadın, kendini eleştiri oklarının hedefinde buldu.

Ailesiyle birlikte Çin'e tatile giden kadın, ülkesi Rusya'ya geri döndükten sonra koronavirüs endişesiyle hastaneye başvurdu.

Çocuğunun ateşinin yükselmesi nedeniyle koronavirüse yakalanmış olabileceğini düşünen kadın, hastaneye yatırıldı.

Güzel Neder, oğlunun da koronavirüse yakalanmış olabileceğini reddetti. Güzel Neder'in hastanenin penceresinden kaçtığı bildirildi.

Hastaneden evine döndükten sonra Instagram'da bikinili bir fotoğrafını paylaşan kadın, "Novosibirsk'teki hastaneyi terk etmeye karar verdim çünkü 'test yaptırdıktan sonra iki saat içinde haber almazsanız endişelenmenize gerek yok' demişlerdi." açıklamasında bulundu.

Beş gündür hastanede olduklarını söyleyen kadın, endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığını düşündüğü için evine geri döndüğünü söyledi.

"Eğer çocuğum hasta olsaydı kaçar mıydım?" diyerek isyan eden kadın, "Virüse yakalansa oğlumu nerede tedavi ederdim, evde mi? Böyle bir risk alır mıyım? Oğlum gayet sağlıklıydı, sadece doktorlar bizi gereksiz yere karantinada tutmak için süreci uzatmaya çalıştı." dedi.

Ancak kadın, daha önce ambulansı arayarak oğlunun ateşi olduğunu söylemişti.

Güzel Neder ve oğlu, beş gün hastanede kaldıktan sonra, hastanenin hijyenik olmamasından şikayet ederek kaçmıştı.

Neder ayrıca, salgının sıfır noktası olan Wuhan'dan gelmediğini, tatile Çin'in Hainan adasına gittiğini, bu nedenle de karantinada tutulmasına gerek olmadığını iddia etti.

Polis ekipleri, Güzel Neder'in evine giderek kendisiyle görüştü ancak olayla ilgili tutanak tutulmadı.

Özellikle Rus turistlerin uğrak noktası olan Hainan adası, Çin'in tropik bir bölgesi.

Rusya'da şimdiye kadar yalnızca iki koronavirüs vakası tespit edildi. Ancak sağlık görevlileri salgının yayılmasını önlemek için önemli adımlar attı.

Çin'den dönen yüzlerce insan, önlem amaçlı hastaneye yatırılarak karantina altına alındı. Ancak karantinaya alınan vatandaşlar bu durumdan hiç memnun değil.

Karantina altında olanlar kötü şartlardan, doktorların kendileriyle ilgilenmemesinden, karanlık odalarda tutulmaktan ve ortamın temiz olmamasından şikayet ediyor.

Karantinadan kaçmış olan bir diğer kadın da Alla Ilyina. Alla, Çin'in Hainan adasından St Petersburg'a döndüğünde boğazındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurmuştu.

Koronavirüs testi negatif çıkan Alla'ya, önlem amaçlı hastaneyi terk etmemesi gerektiği ve iki hafta süreyle karantinada kalacağı söylendi.

Alla, "Yaptırdığım üç test de negatif çıktı, tamamen sağlıklı olduğumu öğrendim. Neden iki hafta karantinada kalayım ki, ne anlamı var?" dedi.