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Koronavirüsü öldüren kumaş! Bursa'da üretildi, elbise ve nevresimlerde de kullanılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Bursa'da bir tekstil firması tarafından üretilen kumaşın koronavirüsü öldürdüğü iddia edildi. Yapılan laboratuvar testlerin başarıyla sonuçlandığı belirtildi. Söz konusu kumaşın elbise ve nevresimlerde de kullanılabildiği öğrenildi.

Koronavirüsü öldüren kumaş! Bursa'da üretildi, elbise ve nevresimlerde de kullanılıyor

Koronavirüsü öldüren kumaş haberi gündem oldu. Yaklaşık 15 yıldır teknik ve fonksiyonel tekstil üzerine faaliyet gösteren Bursa merkezli Ebruzen Tekstil’de üretilen kumaşın Covid 19 virüsüyle yapılan laboratuvar testleri başarıyla sonuçlandı. Kumaş, üzerine uygulanan ve insan sağlığına zararı olmayan kimyasalla korona virüsü öldürüyor.

ELBİSE VE NEVRESİMLERDE KULLANILABİLİNİYOR

Üretilen bu kumaş maske, elbise, nevresim takımında ve bir çok alanda kullanılabiliyor. Firmanın ürettiği kumaş korona virüsü 2 saat içinde kendi kendine yüzde 99.99 oranında öldürüyor. Koronavirüsü öldüren kumaşa çok sayıda talep var, firma gelen talepleri karşılamak için tam kapasite çalışıyor.

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'TÜRKİYE'DE İLK! 2 SAAT İÇİNDE VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR'

Ürettikleri kumaş hakkında bilgi veren Ebruzen Tekstil Satış ve Ürün Yöneticisi Ömer Tunçer, "Türkiye’de ilk defa Covid 19 virüsünü yüzde 99.99 oranında 2 saat içinde yok etmeyi başaran antiviral kumaşları üretmeyi başardık. Korona virüs sürecinde antibakteriyel ve antiviral ihtiyacı bir çok firma tarafından görüldü ve bu tarz tekstil ürünlerinin üretimi faaliyete geçmiş oldu. Biz antiviral noktasında çalışmalar yaptık. Dünyada gerçek korona virüs testi yapan merkez bulamadık. Bu merkezlerde kedilerin korona virüsü hakkında çalışmalar yapıldığını öğrendik.

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Kumaşla alakalı neresi test yapar diye araştırırken, neden ülkemizdeki hocalarımızla çalışmıyoruz dedik. Korona virüs aşısı çalışması yapan profesörlerimize ulaştık. Profesörlerimizin yönlendirdiği akredite bir test merkezi yardımıyla üretmiş olduğumuz antiviral kumaşları test ettirdik. Test sonucunda kumaşlarımızın korona virüsü yüzde 99.99 oranında 2 saat içinde öldürdüğü ortaya çıktı. Kumaşlarımıza çok sayıda talep alıyoruz. Bu kumaşlar maskeden giyime, yatak örtüsünden hastane elbiselerine kadar har alanda kullanılabiliyor" dedi.

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(İHA)

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