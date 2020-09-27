Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi

Koronavirüsün aşı çalışmaları dünya genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken de Adana’da ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer ile bir tekstil firması CEO’su Ümit Çelik’in geliştirdiği koronavirüsü öldüren kumaş, tüm testleri geçti. Ekip, İngiltere’deki Microbiological Solutions LTD - MSL laboratuvarında da onaylattırılan kumaşın üretimini Bursa ve Gaziantep’teki fabrikalarda tamamladı. Artık Adana ve birçok ildeki atölyelerde kumaştan maske, sağlık çalışanlarının tulum ve kıyafetleri için seri üretime geçildi. Covid-19 da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaştan yapılan maskeler 20 yıkamaya kadar tekrar kullanılma özelliğine sahip. 20 yıkama sonrası bile Covid-19 dahil diğer virüsleri ve bakterileri yüzde 96,6 etkisiz hale getirdiği analiz edilen kumaştan eşarp, fular, battaniye ve seccade de yapılacak.

Öte yandan, atölyede yapılan denemelerde maske takılıyken yanan çakmaktaki ateşin söndürülemediği, maskenin hem içeri hava hem de içeriden dışarı hava çıkışı yapmadığı görüldü.

'VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR' Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan firmanın CEO’su Ümit Çelik, kumaşın aslında 20 yıkama sonra bile virüsü öldürdüğünü ancak kullanılan iplerin 20 yıkamaya kadar dayandığını söyleyerek, “Temelde insanların her gün maske bulma problemlerinden yola çıktım. Bu konuyu bir Alman firmasına açtım. İki buçuk ay süren bir çalışma yaptık. Kimyasallar üzerinde çalıştık ve o firmayla bir yere geldik. Daha sonra 2 firma fabrikalarını bize açtı ve biz deneme ürünlerini yaptık. Ardından bu kumaşı tescillemek için yurt dışına ürünümüzü gönderdik ve karşılığını aldık. Bizim yaptığımız kumaş ilk yıkamada yüzde 99,6 oranında, 20 yıkama sonrasında yüzde 96 oranında virüsü öldürme yeteneğine sahip” diye konuştu. 'SERİ ÜRETİM YAPIYORUZ' Kumaştan maske hariç yapılacak ürünlerin ilk sağlık personellerinin kullanımına sunulacağını belirten Çelik, “Bu kumaşla, ilk olarak sağlık personellerine cerrahi kıyafetler, hemşire önlükleri, hastanede kullanılan ekipmanlar konusunda yardımcı olacak ürünler yapalım dedik. Sonra da maske imalatı yapalım diye düşündük. Artık işin son noktasındayız. Seri üretimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİK ÜLKEMİZİN' Kumaşın virüsü öldürme özelliğinin maske olduktan sonra da devam ettiğini ancak onu da tescillemek için teste gönderdiklerini kaydeden Ümit Çelik, daha sonra şunları söyledi: “Vatandaşların kafasında şüphe olmasın diye maske olduktan sonra da kumaşın aynı özelliğini koruyup korumadığını öğrenmek için teste gönderdik. O test sonuçları da 2-3 güne kadar gelecek ve o zaman maskemizin 20 yıkamaya kadar her gün su geçirmeyip, bakteri üretmeyip, virüsü de öldüreceğini tescillemiş olacağız. Maskeyi yıkama sırasında da çok özel bir kimyasala gerek yok. Ilık suyla ve az sabunla elde yıkanabilir. Bu yolda önce ülkemizin sonra dünyada ki insanların sağlığına katkı sunacağız.” Fiyatı belirlemekte şu anda zorlandıklarını söyleyen Çelik, “Bizim yaptığımız çalışmaların maliyetlerini üzerine eklersek çok ciddi bir fiyat çıkıyor. Ancak bizim 20 yıkamaya kadar antibakteriyel ve antiviral özelliklerini koruduğu için maskenin piyasadaki maskelerden 20 katı fiyatının olması bile makul. Ancak biz 8-10 katı fiyat belirleyeceğiz çünkü vatandaşa çok pahalı gelmesin. Vatandaşın önceliği bu maske olsun istiyoruz. Bizden sonra da bu maskeyi başka kişiler üretsin ama asıl hedef insanlar virüsten korunsun” dedi.