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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda koronavirüs salgınını tamamen bitiren ilk ülke oldu. Ülkede 50 gündür hiçbir vakaya rastlanmadı.

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Yeni Zelanda'da, Mart ayı ortasından bu yana ilk kez hiçbir vaka görülmedi.

50 gün sonra gelen haber ülkede büyük sevince yol açarken, Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, sonucun bir kutlama sebebi ve tüm ülkenin çabalarının simgesi olduğunu söyledi.

Toplam 1487 vakanın kayıtlara geçtiği Yeni Zelanda'da, Başbakan Jacinda Ardern 27 Nisan'da corona virüse karşı verilen savaşın kazanıldığını açıklamıştı.

İTALYA'DA BÜYÜK GÜN

Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, iki aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor.

İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.

Ülkedeki parklar da açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek.

Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izi verilecek.

İtalya, koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olmuştu.

Ülkede geçen hafta can kaybı son iki ayın en düşük seviyesindeydi, bir haftada 174 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 210 bin 717, can kaybıysa 28 bin 884.

İtalya ekonomisininse bu yıl yüzde 9 daralması bekleniyor.

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