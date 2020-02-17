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Koronavirüsü teşhisi bu kit ile 15 dakikada gerçekleşecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Ölümlerin engellenemediği koronavirüsü dünyanın dört bir yanında korku salmaya devam ediyor. Ancak yapılan araştırmalar sonucu yaşanan gelişme bilim dünyasında heyecan yarattı. Araştırmaya göre Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19 yani yeni tip koronavirüsü teşhisi için geliştirilen test kiti sayesinde korkunç hastalığın teşhis süresi 15 dakika içinde gerçekleştirilebilecek.

Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip Koronavirüs IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi.

Kovid-19'u 15 dakikada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek. Tespit sürecini hızlandıracak kitin kısa sürede salgının önlenmesi için kullanılması bekleniyor.

Diğer yandan, Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Vuhan’a Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gönderilen sağlık personeli sayısı 30 bini geçti.

Bu rakamın yaklaşık 11 bininin yoğun bakım uzmanı olduğu belirtilirken, sağlık personellerinin ülkenin 29 farklı eyaletinden gönderildiği kaydedildi.

Çin’de cuma günü yapılan açıklamada, ülkede 1716 sağlık personelinin Kovid-19’a yakalandığı, bunlardan 6’sının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüsü sağlık KİT

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