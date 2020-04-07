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  4. Koronavirüsü yendi! Komşuları alkışlarla karşıladı

Koronavirüsü yendi! Komşuları alkışlarla karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, sağlık durumu iyiye gidince taburcu olup tedavisine evde karantinada devam edilecek olan esnaf, oturduğu sitede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf olan İbrahim Sevmez bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına alındı.

TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDİLECEK

Tedavisi Osmaniye Devlet Hastanesi'nde devam eden İbrahim Sevmez’in sağlık durumu iyiye gidince doktorlar tarafından taburcu edilip tedavisine evinde karantina altında devam etmesine karar verildi.

KOMŞULARI TARAFINDAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'nden alınarak Kadirli ilçesinde ki evine getirilen İbrahim Sevmez, ambulanstan inince komşularının desteği ile karşılandı. İbrahim Sevmez’in komşuları alkışlayarak moral verdiler.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Osmaniye

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