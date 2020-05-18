HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsü yendikten sonra kawasaki hastalığına yakalanan kızın babasından önemli uyarı

Koronavirüsü yendikten sonra kawasaki hastalığına yakalanan kızın babasından önemli uyarı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yenen 5 yaşındaki Scarlett, iyileştikten haftalar sonra kawasaki hastalığı yüzünden tekrar hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın babası, 1 haziran tarihinde okullar açmaya hazırlanan İngiliz hükümetine seslendi.

Koronavirüsü yendikten sonra kawasaki hastalığına yakalanan kızın babasından önemli uyarı

Koronavirüsü yendikten sonra kawasaki hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Scarlett’in babası, 1 haziran tarihinde okulları açmaya hazırlanan İngiliz hükümetine seslendi. Küçük kızın babası Piers Roberts, güvenli bir geri dönüş olması için okulların 'dağları yerinden oynatması' gerektiğini söyledi.

Bir İngiliz televizyonuna bağlanan baba, iki hafta içinde okula dönecek olan çocuklarla ilgili endişelerini dile getirdi. Başbakan Boris Johnson'ın karantina kurallarını gevşetme kapsamında okulları açacak olmasına karşı çıkan baba, diğer ebeveynlerin de aynı sıkıntıyı yaşamasını istemediğini söyledi.

1_RLP_MDG_21879221162315530355JPG

'Hayatımın en acı dolu dönemlerini yaşıyorum' diyen baba, hükümetin daha şeffaf olmasını ve ailelere daha fazla bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Kendisi aynı zamanda bir öğretmen olan baba, "Çocukları güvenli bir şekilde okula ve eğitime geri döndürmek için karşılıklı bir diyalog olmalı." dedi ve "Bunu mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için dağları yerinden oynatmamız gerekiyor," diye ekledi.

"BİLİNMEYEN ÇOK ŞEY VAR"

Baba, 5 yaşındaki Scarlett'in savaştığı hastalık hakkında hala bilinmeyen çok şey olduğunu söyledi. Koronavirüsü yenen kızının eve döndükten haftalar sonra 'ateş, bulantı ve mide ağrısı' şikayetiyle hastaneye gittiklerini aktardı. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamayacağını söyleyen baba, en kısa zamanda ebeveyn ve öğretmenlerle güvenli bir diyalog kurulması gerektiğinin altını çizdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okuldaYeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Diğer Haberler
Boş kalan tribünlere 'seks oyuncakları' yerleştirdiler!

Boş kalan tribünlere 'seks oyuncakları' yerleştirdiler!

Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda

Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 290 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 290 bini geçti

İki ülkeden de yeni vakalar gelmeye devam ediyor

İki ülkeden de yeni vakalar gelmeye devam ediyor

ABD'nin 'gizli görev uçağı' 6. kez yörüngede!

ABD'nin 'gizli görev uçağı' 6. kez yörüngede!

Şaşırtan iddia: Korona insandan insana bulaşmıyor

Şaşırtan iddia: Korona insandan insana bulaşmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.