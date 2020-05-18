Koronavirüsü yendikten sonra kawasaki hastalığına yakalanan kızın babasından önemli uyarı

Koronavirüsü yendikten sonra kawasaki hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Scarlett’in babası, 1 haziran tarihinde okulları açmaya hazırlanan İngiliz hükümetine seslendi. Küçük kızın babası Piers Roberts, güvenli bir geri dönüş olması için okulların 'dağları yerinden oynatması' gerektiğini söyledi.

Bir İngiliz televizyonuna bağlanan baba, iki hafta içinde okula dönecek olan çocuklarla ilgili endişelerini dile getirdi. Başbakan Boris Johnson'ın karantina kurallarını gevşetme kapsamında okulları açacak olmasına karşı çıkan baba, diğer ebeveynlerin de aynı sıkıntıyı yaşamasını istemediğini söyledi.

'Hayatımın en acı dolu dönemlerini yaşıyorum' diyen baba, hükümetin daha şeffaf olmasını ve ailelere daha fazla bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Kendisi aynı zamanda bir öğretmen olan baba, "Çocukları güvenli bir şekilde okula ve eğitime geri döndürmek için karşılıklı bir diyalog olmalı." dedi ve "Bunu mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için dağları yerinden oynatmamız gerekiyor," diye ekledi.